Şans oyunları oynayan vatandaşlar, 26 Ocak 2019 Cumartesi bugün yapılacak olan Sayısal Loto sonuçlarını dört gözle bekliyor. Heyecan ve merakla beklenen sayısal Loto 26 Ocak 2019 Cumartesi çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta belli olur

Sayısal Loto'nun çekiliş saati, büyük ikramiye hayali kuranlar tarafından merakla bekleniyor. Haftada 2 defa Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto'da en son 814.529,60 TL ikramiye kazandırdı. Merakla beklenen 1186. Sayısal Loto çekilişi ne zaman ve saat kaçta yapılacak?



SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?



Sayısal Loto çekilişi Cumartesi günleri saat 21.15'te gerçekleştirilirken, Çarşamba günleri aynı gün yapılan Şans Topu çekilişi nedeniyle saat 21.40'ta yapılıyor. Saat 21.15'te gerçekleştirilen Şans Topu'nun ardından saat 21.40'ta yapılan Sayısal Loto çekilişinde sonuçları 15 - 20 dakika içerisinde belli olarak, www.mpi.gov.tr adresi üzerinden açıklanıyor.



ulusal.com.tr