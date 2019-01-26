banner1002
Flaş karar: Nöbetçi nüfus...
Flaş karar: Nöbetçi nüfus...
İzmir'de deprem
İzmir'de deprem
Trump'tan gözaltı tepkisi
Trump'tan gözaltı tepkisi
43 terörist etkisiz hale getirildi
43 terörist etkisiz hale getirildi

Sayısal Loto çekilişi ne zaman saat kaçta? Sayısal Loto 26 Ocak 2019 Cumartesi çekiliş sonuçları belli oldu mu

Şans oyunları oynayan vatandaşlar, 26 Ocak 2019 Cumartesi bugün yapılacak olan Sayısal Loto sonuçlarını dört gözle bekliyor. Heyecan ve merakla beklenen sayısal Loto 26 Ocak 2019 Cumartesi çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta belli olur

Sayısal Loto çekilişi ne zaman saat kaçta? Sayısal Loto 26 Ocak 2019 Cumartesi çekiliş sonuçları belli oldu mu

Sayısal Loto'nun çekiliş saati, büyük ikramiye hayali kuranlar tarafından merakla bekleniyor. Haftada 2 defa Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto'da en son 814.529,60 TL ikramiye kazandırdı. Merakla beklenen 1186. Sayısal Loto çekilişi ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sayısal Loto çekilişi Cumartesi günleri saat 21.15'te gerçekleştirilirken, Çarşamba günleri aynı gün yapılan Şans Topu çekilişi nedeniyle saat 21.40'ta yapılıyor. Saat 21.15'te gerçekleştirilen Şans Topu'nun ardından saat 21.40'ta yapılan Sayısal Loto çekilişinde sonuçları 15 - 20 dakika içerisinde belli olarak, www.mpi.gov.tr adresi üzerinden açıklanıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #sayısal loto
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.