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Sayısal Loto çekilişi sonuçları! 30 Aralık Sayısal Loto sonucu MPİ

Sayısal Loto sonuçları bu akşam yapılan çekilişle belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanabilmek için kuponlarını satın alan vatandaşlar sonuçları araştırıyor. Peki, Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye kime çıktı? İşte 30 Aralık 2017 Sayısal Loto sonuçları...

Sayısal Loto çekilişi sonuçları! 30 Aralık Sayısal Loto sonucu MPİ

Sayısal Loto sonuçları bu akşam yapılan çekilişle belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanabilmek için kuponlarını satın alan vatandaşlar sonuçları araştırıyor. Peki, Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye kime çıktı? İşte 30 Aralık 2017 Sayısal Loto sonuçları...

Sayısal Loto çekilişinde heyecan sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bugün yapılan Sayısal Loto çekilişi için milyonlarca vatandaş biletlerini satın aldı. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Peki, Sayısal Loto'da kazandıran numaralar neler? 30 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ilgili merak edilen her şey haberimizde...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI 30 ARALIK 2017

30 Aralık Sayısal Loto sonuçları:  03 - 06 - 19 - 35 - 38 - 41

Sayısal Loto'nun 1103'üncü hafta çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye olan 1 milyon 759 bin 551 lira Muğla'nın Bodrum ilçesinden bir talihliye çıktı.

BİR ÖNCEKİ HAFTA SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'da bir önceki hafta yapılan çekilişte Kırklareli-Merkez'den bir talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Kazandıran numaraların 04, 07, 10, 17, 20 ve 45 olarak belirlendiği Sayısal Loto'da büyük ikramiye 1 milyon 627 bin 438 lira olarak açıklandı.

Etiketler; #sayısal loto #Sayısal Loto sonuçları #30 Aralık 2017 Sayısal Loto sonuçları
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