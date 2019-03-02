Milyonlarca vatandaş, şans oyunlarıyla şansını deniyor. Milli Piyango idaresinin Sayısal Loto çekilişi, yurttaşlar tarafından merakla bekleniyor. Biletlerine ikramiye vurup vurmadığını çekilişin ardından hemen kontrol edecek olan vatandaşlar, son dakika gelişmelerini izliyor

Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Sayısal Loto oyununun 1196'ncı hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 7 milyon 725 bin 687 lira 37 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 132 kişi 3 bin 773 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 749 kişi 55 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 111 bin 41 kişi 9 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.



Toplam 1 milyon 929 bin 532 lira 90 kuruş ikramiye dağıtılan çekilişte, hasılattan KDV olarak 1 milyon 234 bin 689 lira 41 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 691 bin 591 lira 1 kuruş kamuya aktarılacak.



SAYISAL LOTO 2 MART 2019 ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?



Sayısal Loto çekilişisinde bu akşam 6 bilen çıkacak mı merak konusu. Çarşamba akşamı devreden Sayısal Loto 6. devirini gerçekleştirdi. Büyük ikramiye tutuarı 7 milyonu aştı.



Sayısal Loto 2 Mart çekilişi 21.15'ten sonra yapılacak.