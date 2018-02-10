Netanyahu'dan İran ve Suriye açıklaması
Netanyahu'dan İran ve Suriye açıklaması
Hükümetten flaş İncirlik Üssü açıklaması
Hükümetten flaş İncirlik Üssü açıklaması
Askeri okullar açılsın! 72'nci nöbet tutuldu
Askeri okullar açılsın! 72'nci nöbet tutuldu
Çiftçiyi yeni tehlike bekliyor
Çiftçiyi yeni tehlike bekliyor

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bin 109'uncu hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 8, 17, 33, 37 ve 41 oldu.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 882 bin 237 lira 96 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 170 kişi 4 bin 958 lira 5'er kuruş, 4 bilen 8 bin 928 kişi 71 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 160 bin 946 kişi 11 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, 3 milyon 265 bin 42 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 94 bin 72 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 170 bin 268 lira 56 kuruş aktarılacak.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #sayısal loto
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.