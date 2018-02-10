Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bin 109'uncu hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 8, 17, 33, 37 ve 41 oldu.



Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 882 bin 237 lira 96 kuruş ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 170 kişi 4 bin 958 lira 5'er kuruş, 4 bilen 8 bin 928 kişi 71 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 160 bin 946 kişi 11 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte, 3 milyon 265 bin 42 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 94 bin 72 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 170 bin 268 lira 56 kuruş aktarılacak.



