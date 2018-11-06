Sayıştay'da Denetim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret Çöker görevden alındı, yerine Zekeriya Tüysüz getirildi. Çöker, son olarak kamuoyunda günlerdir konuşulan AKPli belediyelerin yolsuzluklarını belgeleyen raporlara imza atmıştı.

Sayıştay'ın Denetim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret Çöker 2 Kasım'da görevden alındı. Çöker'in yerine 2011 yılından beri Sayıştay üyesi olan Zekeriya Tüysüz getirildi.



Türkiye günlerdir Sayıştay'ın 2017 raporlarını konuşuyor. Raporlarda bazı devlet kurumları ve AKP'li belediyelerdeki yolsuzlukları gözler önüne seren tespitler dikkat çekiyor.



Odatv'nin haberine göre söz konusu raporları hazırlayan denetçilerin başındaki isim Fikret Çöker raporların yayımlanmasının ardından görevden alındı.



Sayıştay Başkanlığı, Çöker'in, AKP'li belediyeler hakkındaki raporlar nedeniyle görevden alındığı iddialarını yalanladı.



Sayıştay Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada Çöker'in Sayıştay üyeliğine dönmeyi kendisinin talep ettiği ve bu talebinin kabul edildiği belirtildi.



"Yapılan işlemin yayımlanan Sayıştay raporları ile herhangi bir ilişkilisi bulunmamaktadır" denildi.



Görevden alınan Fikret Çöker, 2016 yılında Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiş; kamu idareleri, belediyeler ve devlete ait şirketlerin denetim sorumluluğunu üstlenmişti.



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