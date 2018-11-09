Ekonomi Bakanlığı bütçesinin usulsüz kullanımı Sayıştay raporuna yanısıdı. Devlete karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmemeyi alışkanlık eden bir firmanın kesintisiz olarak devlet desteği almaya devam ettiği tespit edildi. Tespit Sayıştay'ın Ekonomi Bakanlığı 2017 bütçesine ilişkin hazırladığı raporda yer aldı. Ulusal Kanal o rapora ulaştı. Gürkan Demir'in özel haberi.

Usulsüz kaynak aktarımı yapıldı. Ayrıntıları Sayıştay ortaya çıkardı.



Sayıştay'ın Ekonomi Bakanlığı 2017 bütçesine ilişkin hazırladığı raporda maliyenin nasıl usulsüzce kullanıldığı gözler önüne serildi.



Ulusal Kanal'ın ulaştığı rapordaki 29 Numaralı Bulgu'da, devlete karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmaya devlet desteğinin kesintisiz bir şekilde verildiği tespit edildi.



Raporda ticari sır gerekçesiyle ismi paylaşılmayan firmanın, istismara açık bir şekilde devlete olan borcunu ödemeyerek bu durumu alışkanlık haline getirdiği de vurgulandı. CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, konuyu Plan ve Bütçe Komisyonu'na taşıdı. Arslan, usulsüz bir şekilde desteklenen şirketin açıklanması için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a sorular yöneltti.



Sayıştay raporunda, Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması için destek alan firmaların yabancılara satılmasına rağmen Türk firması gibi desteklenmeye devam edilmesi de yer aldı. İsmi açıklanmayan firmalara ne kadar ödenek sağlandığı ise raporda yer almadı.



Raporda, yabancılara satılan firmaların en büyük 2 akü firması ile plastik, elektronik, beyaz et sektöründeki firmalar olduğu belirtildi.





HABER: GÜRKAN DEMİR

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