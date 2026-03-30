Sayıştay raporu sonrası düğmeye basıldı! Etimesgut Belediyesi'ne operasyon

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi ve belediyenin iştirak şirketi Etimkent A.Ş.'de zimmet suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

SAYIŞTAY DENETİMİNDE USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ

Soruşturma süreci, Sayıştay Başkanlığı tarafından Etimesgut Belediye Başkanlığının 2025 yılı hesap ve işlemlerinin olağan denetimi sırasında başladı. Denetçiler, belediyenin aşevi faaliyetleri, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile sermayesinin tamamı Etimesgut Belediye Başkanlığına ait olan Etimkent A.Ş.’nin hesap bilgilerinde çeşitli usulsüzlükler saptadı.

Sayıştayın hazırladığı raporların iletilmesi üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında zimmet suçundan resmi soruşturma başlattı.

DÖRT ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI BASKIN

Dosya kapsamındaki delillerin toplanmasının ardından savcılık, şüpheliler hakkında Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı talep etti. Mahkemenin kararı ve savcılığın talimatları doğrultusunda 30 Mart 2026 tarihinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında; Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mutemeti S.K. ve Etimkent A.Ş. kasa sorumlu personeli H.B.'nin ikametlerinde ve işyerlerinde arama yapılarak dijital materyal ve belgelere el konuldu.

Aramaların ardından dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.