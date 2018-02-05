Sayıştay’dan silah ve hammadde konusunda yerli üretime geçilmesi önerisi geldi. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu hakkında hazırladığı raporda Sayıştay, önemli uyarılarda bulundu. Batı ülkelerinin Amerikancı darbe girişimi sonrasında Türkiye’ye silah satışından uzak duruduğu belirtilen Raporda dışa bağımlılıktan kurtularak, yerlileşme ve millileşme vurgusu yapıldı.

“Silah ve ham madde konusunda dışa bağımlılıktan kurtulup, yerli üretime geçilsin”… Bu önemli uyarı Sayıştay’dan geldi.



Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, Sayıştay, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu hakkında rapor hazırladı.



O raporda, batı ülkelerinin özellikle de Almanya’nın, 15 Temmuz Amerikancı darbe girişimi sonrasında ülkemize silah ve ham madde satışını durdurduğu vurgulandı. Bu ambargonun da kurumu zora soktuğu belirtildi.



Raporda, dışa bağımlılığın sorunlara neden olduğunun altı çizildi. Sayıştay, "Türkiye bu konularda dışa bağımlı olmaktan kurtulmalıdır” dedi.



Sayıştay raporunda, “Tüm bu gelişmeler dışa bağımlılığın olabildiğince ortadan kaldırılmasının ve üretimde yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmesinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır” ifadelerine yer verdi.



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