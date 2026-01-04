SDG, Mazlum Abdi başkanlığındaki heyetin Şam’da hükümet yetkilileriyle görüştüğünü duyurdu

SDG, Genel Komutan Mazlum Abdi başkanlığındaki heyetin Şam’da Suriye hükümeti yetkilileriyle görüştüğünü duyurdu. Görüşmede askeri yapıların entegrasyonu ve yeni dönemde izlenecek yol haritasının ele alındığı belirtildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
SDG, Mazlum Abdi başkanlığındaki heyetin Şam’da hükümet yetkilileriyle görüştüğünü duyurdu
Yayınlanma: Güncellenme:

SDG Sözcüsü Ferhad Şami, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda; Mazlum Abdi, Sozdar Derik ve Sipan Hamo’nun da yer aldığı SDG heyetinin, askeri entegrasyonu ele almak üzere Şam’da Suriye hükümeti yetkilileriyle görüşmeler yürüttüğü belirtildi. Şami, heyete Mazlum Abdi’nin başkanlık ettiğini, görüşmelerde SDG’nin yeni Suriye ordusuna hangi mekanizmalarla entegre edileceğinin ele alındığını ifade etti.

Söz konusu ziyaretin aslında 29 Aralık 2025 tarihinde yapılması planlanıyordu. Ancak SDG Basın İrtibat Merkezi, ziyaretin lojistik ve teknik hazırlıklar nedeniyle ertelendiğini açıklamıştı. Açıklamada, yeni tarihin tarafların karşılıklı mutabakatıyla belirleneceği belirtilmişti.

Ziyaretin ertelendiği dönem, SDG ile Şam yönetimi arasında yürütülen daha geniş kapsamlı müzakerelerin sürdüğü bir sürece denk geldi. Bu müzakereler, 10 Mart 2025’te Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde yürütülüyor. Söz konusu anlaşma, SDG’nin Suriye devlet yapıları ve yeni ordu düzeniyle entegrasyonunu öngörüyor.

Feti Yıldız’dan Venezuela açıklaması: Uluslararası hukukun tabutuna son çivi çakıldıFeti Yıldız’dan Venezuela açıklaması: Uluslararası hukukun tabutuna son çivi çakıldıGündem
New York Times yazdı: ABD’nin Venezuela saldırısında Türkiye detayıNew York Times yazdı: ABD’nin Venezuela saldırısında Türkiye detayıDünya
sdg şam
Günün Manşetleri
ABD’nin Venezuela saldırısında Türkiye detayı
Yılın haydutluğu gazete manşetlerinde!
DEAŞ evindeki kadınların ifadeleri ortaya çıktı
Doğu Perinçek’ten Trump’a Hitler uyarısı
Devlet Bahçeli’den Venezuela açıklaması
Vatan Partisi’nden Venezuela açıklaması
Dışişleri Bakanlığından 'Venezuela' açıklaması
İsmet Özçelik'ten Venezuela analizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu
Genel Sayman Gençer canlı yayında konuştu
Çok Okunanlar
Yılın haydutluğu gazete manşetlerinde! Yılın haydutluğu gazete manşetlerinde!
Altında ibre yukarı döndü Altında ibre yukarı döndü
Emekli maaşı yarın belli oluyor: İşte kulislerden sızan maaş zammı! Emekli maaşı yarın belli oluyor: İşte kulislerden sızan maaş zammı!
ABD’nin Venezuela saldırısında Türkiye detayı ABD’nin Venezuela saldırısında Türkiye detayı
Kuvvetli fırtına geliyor! Kuvvetli fırtına geliyor!