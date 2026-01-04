SDG, Mazlum Abdi başkanlığındaki heyetin Şam’da hükümet yetkilileriyle görüştüğünü duyurdu

SDG Sözcüsü Ferhad Şami, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda; Mazlum Abdi, Sozdar Derik ve Sipan Hamo’nun da yer aldığı SDG heyetinin, askeri entegrasyonu ele almak üzere Şam’da Suriye hükümeti yetkilileriyle görüşmeler yürüttüğü belirtildi. Şami, heyete Mazlum Abdi’nin başkanlık ettiğini, görüşmelerde SDG’nin yeni Suriye ordusuna hangi mekanizmalarla entegre edileceğinin ele alındığını ifade etti.

Söz konusu ziyaretin aslında 29 Aralık 2025 tarihinde yapılması planlanıyordu. Ancak SDG Basın İrtibat Merkezi, ziyaretin lojistik ve teknik hazırlıklar nedeniyle ertelendiğini açıklamıştı. Açıklamada, yeni tarihin tarafların karşılıklı mutabakatıyla belirleneceği belirtilmişti.

Ziyaretin ertelendiği dönem, SDG ile Şam yönetimi arasında yürütülen daha geniş kapsamlı müzakerelerin sürdüğü bir sürece denk geldi. Bu müzakereler, 10 Mart 2025’te Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde yürütülüyor. Söz konusu anlaşma, SDG’nin Suriye devlet yapıları ve yeni ordu düzeniyle entegrasyonunu öngörüyor.