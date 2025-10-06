Seçil Erzan davasında flaş gelişme: Savcı 369 yıl hapis istedi!

“Yüksek karlı gizli fon” davasında savcı mütalaasını açıkladı. Seçil Erzan için 369 yıl 6 ay hapis cezası istendi, Denizbank yöneticileri hakkında beraat talep edildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" davası olarak bilinen ve aralarında ünlü futbolcuların da mağdur olarak yer aldığı Seçil Erzan davasında önemli bir gelişme yaşandı. Duruşma savcısı, mütalaasını açıkladı.

Savcı, Seçil Erzan’ın “nitelikli dolandırıcılık”, “özel belgede sahtecilik” ve “güveni kötüye kullanma” suçlarından toplam 369 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Aynı dava kapsamında yargılanan Denizbank eski yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında ise savcı, beraat yönünde mütalaa verdi.

Savcı, ayrıca Seçil Erzan’ın Fatih Terim yönünden “güveni kötüye kullanma”, mağdurlar yönünden ise “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından ceza almasını istedi.

Seçil Erzan dava
