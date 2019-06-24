Seçim bitti, gündem ekonomi ve güvenlik

Türkiye bir seçimi daha geride bıraktı. Önünde ise çözülmesi gereken sorunlar var. Bunların başında ekonomi ve güvenlik konuları geliyor. Seçimi önde tamamlayan Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajlarında da "gerçek gündem" vurgusu vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nu sosyal medyadan kutladı, diplomasi trafiğine dikkat çekti. Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren kritik konuların başında S-400 konusu geliyor. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 için muhalefet turuna çıktı.

Mesajlar olumluydu. Ekonomi ve güvenlik konularına işaret edildi. Liderlerden, "Türkiye'nin gerçek gündemine odaklanalım" vurgusu peş peşe geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçları ile ilgili açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Erdoğan, 23 Haziran seçimlerini önde tamamlayan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.



Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin artık 23 Haziran sonrasına odaklanması gerektiğini vurguladı. Diplomasi trafiğine dikkat çekti.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklamada bulundu. Erken seçim söylemlerine tepki gösterdi, "Erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür." dedi.



Bahçeli de tıpkı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi "Türkiye esas gündemine dönmeli" çağrısı yaptı.



Türkiye'nin en önemli güvenlik konularından birisi ise Amerika'nın S-400 baskısı ve yaptırım tehditleri.



Bu esnada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, muhalefet turuna çıktı. İlk ziyareti Bahçeli'ye yaptı. Ardından CHP ve İyi Partiye gitti...



Sorunların çözümüne ilişkin bir değerlendirme de Vatan Partisi'nden geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, Ak Parti'nin Türkiye'yi tek başına yönetemeyeceğini bir kez daha gördüklerini belirtti. Yücel "Umutluyuz" diyerek, Türkiye'nin Samsun'daki birlik fotoğrafına sürüklendiğinin altını çizdi.





ulusal.com.tr