Yüksek Seçim Kurulu, istifa etmesi gerekenler için son tarihin; 26 Nisan saat 17.00 olduğunu açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı uyarınca istifa etmesi gerekenler için son tarih; 26/04/2018 günü saat 17.00 olarak açıklandı.



24 Haziran 2018'de gerçekleştirileceği açıklanan erken seçimde aday olabilmek isteyen kamu görevlileri ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının istifa etmek zorunda oldukları tarih belli oldu.



Yüksek Seçim Kurulu, istifa etmesi gerekenler için son tarihin; 26 Nisan saat 17.00 olduğunu açıkladı.



ulusal.com.tr