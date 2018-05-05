İmzalar atıldı, nedenleri sıralandı...
Deyim yerindeyse yurtta Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek rüzgarı esti.
Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere illerde bu manzaralar vardı.
Her kesimin sevgisini kazanan Perinçek için vatandaşlar imza verdi, çocuğuyla, tekerlekli sandalyesiyle gelen de vardı.
Hafta sonu olması nedeniyle seçim kurulları önünde uzun kuyruklar oluştu.
Gençler, Vatan Partisi Liderine büyük ilgi gösterdi.
Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine aynı heyecan vardı. Verilen imzaların anlamı büyüktü.
Söz konusu vatan olunca bütün millet seferber oldu.
ulusal.com.tr
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