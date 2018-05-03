Vergi borçlarının silinmesi, emekliye bayramda ikramiye gibi maddeleri içeren seçim paketi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

"Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.



Vergi ve Diğer Bazı Alacalarında Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.



Kanun Tasarısı’na göre, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında biner TL ödeme yapılacak.



Öğrencilere okula dönüş yolu açılıyor.



Vergi cezaları ve gecikme zamları, borcun tamamının ödenmesi halinde cezalardan kalan yüzde 50’sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamları tahsilinden vazgeçilecek.



Mükellefler gelir ve kurumlar vergi matrahlarını arttırabilecekler.



Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri işletme kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları defterlerine kaydedebilecekler.



Sosyal Güvenlik Kurumu borçları ile ilgili idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklardan vazgeçilecek.



İstanbul Boğaz ve İstanbul tarihi yarımada imar barışı kapsamı dışına çıkarıldı.



Kanun Tasarısı’nın önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki seçimden hemen önce getirilen imar affı hakkında açıklamada bulunmuştu.