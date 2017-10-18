AKP muhalefeti bitirmek ve anayasa'yı sil baştan hazırlayacak milletvekili çoğunluğuna ulaşmak için seçim sistemini değiştirmeyi hedefliyor. İddialara göre AKP'li kurmaylar uyum yasaları çerçevesinde daraltılmış bölge seçim sistemi üzerinde duruyor. Avukat Mehmet Cengiz'e göre, daraltılmış bölge sistemi son dönemde oy kaybı yaşayan AKP'ye güç katacak.

16 Nisan referandumuyla başkanlık sistemine geçilmesinin ardından seçim sisteminde değişiklikler tartışılıyor.



Başkanlık için gerekli uyum yasaları kapsamında ilgili bakanlıklar çalışmalar yürütüyor. AKP bünyesinde oluşturulan 12 kişilik ekip de Seçim Kanununda değişikler için hazırlıklar yapıyor. Bu kapsamda AKP'li kurmaylar daraltılmış seçim sistemi üzerinde çalışıyor.



Yeni sistemde seçim bölgelerinin sayısı artırılacak, 6’dan fazla milletvekili çıkaran illerde birden çok seçim bölgesi oluşturulacak. Seçmen bir kişi için oy kullanabilecekken, siyasi partiler de her bir seçim bölgesi için milletvekili sayısının iki katı aday gösterecek.



Sistem üzerinde değişiklik olup olmayacağı hafta başında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a soruldu. Bozdağ, değişiklik için çalışma yapılmadığını iddia etmişti.



Bekir Bozdağ böyle dese de hukukçulara göre durum öyle değil. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz, son dönemde oy kaybı yaşayan AKP'nin uzun zamandır değişikliğe gitmek istediğini söyledi, sistemin tehlikelerine işaret etti.



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