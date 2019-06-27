Seçim sonrası önemli EYT ve af açıklaması - Son dakika 27 Haziran 2019 Perşembe emeklilikte yaşa takılanlar, ceza indirimi ve genel af, sözleşmelilere kadro haberleri

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyetiyle ve af ile ceza indirimi konusunda MHP'den açıklama geldi. Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt; EYT, YHS, kadro bekleyenler, atanamayan öğretmenler, mühendis ve teknisyenler ile ceza indirimi konuları için "Bu ve benzeri bütün sorunlar için,verilen sözler hemen yerine getirilmeli. Yoksa, yarın çok geç olabilir. Acil çözüm şart" ifadelerini kullandı. Enginyurt, yeni paylaşımında, "657 sayılı Memur kanuna bağlı olan,4B li sözleşmelilerin Kadro talebi hemen yerine getirilmelidir. 300 bine yakın insanımız gelecek endişesi yaşamamalı. 4 B lilere KADRO HAKTIR VERİLMELİ." dedi

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyetiyle ilgili MHP'den açıklama geldi.



MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, şunları belirtti:



"EYT



YHS



KADRO BEKLEYENLER



TAŞARONLAR



ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER



MÜHENDİS VE TEKNİSYENLER



VE CEZA İNDİRİMİ;



Bu ve benzeri bütün sorunlar için,verilen sözler hemen yerine getirilmeli.



Yoksa,yarın çok geç olabilir.



ACİL ÇÖZÜM ŞART."



"4B'LİLERE KADRO HAKTIR, VERİLMELİ"



Enginyurt, yeni paylaşımında, "657 sayılı Memur kanuna bağlı olan,4B li sözleşmelilerin Kadro talebi hemen yerine getirilmelidir. 300 bine yakın insanımız gelecek endişesi yaşamamalı. 4 B lilere KADRO HAKTIR VERİLMELİ." ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr







