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Seçim sonrası önemli EYT ve af açıklaması - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar, ceza indirimi ve genel af, sözleşmelilere kadro haberleri

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyetiyle ve af ile ceza indirimi konusunda MHP'den açıklama geldi. Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt; EYT, YHS, kadro bekleyenler, atanamayan öğretmenler, mühendis ve teknisyenler ile ceza indirimi konuları için "Bu ve benzeri bütün sorunlar için,verilen sözler hemen yerine getirilmeli. Yoksa, yarın çok geç olabilir. Acil çözüm şart" ifadelerini kullandı. Enginyurt, yeni paylaşımında, "657 sayılı Memur kanuna bağlı olan,4B li sözleşmelilerin Kadro talebi hemen yerine getirilmelidir. 300 bine yakın insanımız gelecek endişesi yaşamamalı. 4 B lilere KADRO HAKTIR VERİLMELİ." dedi

Seçim sonrası önemli EYT ve af açıklaması - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar, ceza indirimi ve genel af, sözleşmelilere kadro haberleri

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyetiyle ilgili MHP'den açıklama geldi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, şunları belirtti:

"EYT

YHS

KADRO BEKLEYENLER

TAŞARONLAR

ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER

MÜHENDİS VE TEKNİSYENLER 

VE CEZA İNDİRİMİ

Bu ve benzeri bütün sorunlar için,verilen sözler hemen yerine getirilmeli.

Yoksa,yarın çok geç olabilir.

ACİL ÇÖZÜM ŞART."

"4B'LİLERE KADRO HAKTIR, VERİLMELİ"

Enginyurt, yeni paylaşımında, "657 sayılı Memur kanuna bağlı olan,4B li sözleşmelilerin Kadro talebi hemen yerine getirilmelidir. 300 bine yakın insanımız gelecek endişesi yaşamamalı. 4 B lilere KADRO HAKTIR VERİLMELİ." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr



Etiketler; #eyt #genel af #ceza indirimi
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