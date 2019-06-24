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Seçim sonuçlarını neler etkiledi?

Peki seçim sonuçlarını neler etkiledi? Ekonomideki kötü gidişat devam ederken İstanbul halkının önüne konulan sandık, oy rengini değiştirdi. Hükümet kanadının yaptığı taktik hatalar da farkın açılmasını etkiledi. İstanbul seçimi ekonomi ve güvenlik alanında yaşanan sorunlara karşı Millî hükümet modelinin, Türkiye'nin mecburiyeti haline geldiği bir kez daha ortaya koydu.

Seçim sonuçlarını neler etkiledi?

23 Haziran İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki farkın açılmasını sağlayan birçok neden var.  

Ekonomik darboğazla karşı karşıya kalan vatandaşın önüne konulan sandık Ak Parti aleyhine oy renginin değişmesini sağladı.

Seçimlerin etkileyen ana unsur ekonomiydi. Aynı zamanda hükümetin taktik hataları ve yanlış çıkışları da belirli grup oyları İmamoğlu hanesine yazdırdı.

Projelerden ve siyasi içerikten yoksun tartışmalar da seçim sonuçlarını etkiledi.

Değerlendirmelere göre, ekonomi ve güvenlik alanında ciddi tehditlerle karşı karşıya gelen hükümetin atması gereken adımlar net. Öncelik ise Türkiye ittifakının hayata geçirilmesi, milli hükümete giden yolun açılması.


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #seçim
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