Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek seçim sonuçlarını değerlendirdi

Ülkemize Dünya Ekonomisiyle Bütünleşme Programını dayatan uluslararası güç, ABD emperyalizmi idi. 1980 yılı 24 Ocak Kararlarının arkasında ABD vardı. O program ancak sopayla uygulanabilirdi. 12 Eylül Gladyo Darbesini de ABD emperyalizmi tertipledi. Türkiye’yi borç batağına batıran süreç böyle başladı. Bugün Türkiye ekonomisi Atlantik sistemi içinde boğuluyor. Karşımızda ABD var.



Vatan bütünlüğümüz de ABD tehdidi altında.



PKK ve IŞİD gibi terör örgütlerini üzerimize süren ABD.



Doğu Akdeniz’de İsrail ve Yunanistan ile birlikte yaptığı tatbikatlarla muhriplerinin namlularını Türkiye’ye doğrultan yine ABD.



Türkiye, ekonomide olsun güvenlikte olsun ABD ve İsrail ile cephe cepheye gelmiştir.



Dünyada ABD ile karşı karşıya gelen ülke, yalnız Türkiye değil.



Dünyadaki cepheleşme ile Türkiye’deki cepheleşme örtüşüyor. Daha somut dile getirecek olursak, Türkiye’nin ABD ile çelişmesi, önce Batı Asya’daki cepheleşmenin bir parçasıdır. Küresel ölçekte bakarsak, Avrasya ile Atlantik arasındaki çelişmenin bir parçasıdır.



Batı Asya’daki cepheleşme, şöyle özetlenebilir:



AVRASYA İLE ATLANTİK CEPHELEŞMESİ

Batı Asya ülkelerinin ABD ile cepheleşmesi, kuşkusuz dünya ölçeğindeki saflaşma içindedir. Çin, Hindistan, Pakistan, Orta Asya Cumhuriyetleri, Vietnam gibi Avrasya ülkeleri, Batı Asyalı mazlumların yanındadırlar. ABD’nin ise Asya’da güçlü bir dostu bulunmuyor. Belki Japonya diyeceksiniz, fakat O bile ABD yüzünden başını belaya sokmaktan uzak durma eğilimi içindedir. ABD, yalnızlaşmıştır.

Afrika ülkelerinin büyük çoğunluğu, Avrasya’nın kanadı konumundadır ve ABD’ye mesafelidir. Latin Amerika’ya gelince, artık “ABD’nin arka bahçesi” değildir.

Atlantik’in ABD’den sonraki en güçlü ülkeleri, Washington yönetimine kafa tutmaya başlamışlardır. Almanya, Fransa ve İngiltere, Çin ve Rusya ile ilişkilerini geliştirme çabasındalar.







DÜNYA GERİCİLİĞİNİN YANINDA SAF TUTANLAR

Türkiye’deki seçim, dünyanın bütün merkezlerinde Atlantik ile Avrasya arasındaki cepheleşme ekseninde değerlendirildi. Atlantik güçleri, seçimi kaybettikleri için fena halde bozuldular. Avrasya başkentleri ise, ABD’nin iktidar planı yürümediği için hoşnutlar.



Türkiye’de Vatan Savaşına karşı çıkan ve HDP/PKK’yı Meclise sokan güçlere bakınız, dünyanın ABD karşıtı güçlerinden bütünüyle kopmuş durumdalar. Kimi solcularımız eskiden Venezuela, Küba ve Vietnam’a toz kondurmazlardı. Artık karşı cephedeler. Dahası Rusya, İran ve Çin düşmanlığında gemi azıya aldılar. Tayyip Erdoğan yönetimi Avrasya’ya yönelirken, bunlar Amerika’yı keşfettiler.