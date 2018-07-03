Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek seçim sonuçlarını değerlendirdi

Seçimin belki de en önemli sonucu, HDP’nin Güneydoğu oylarındaki düşmedir. Hem de CHP’nin bütün Türkiye’de HDP için yürüttüğü kampanyaya ve oy desteğine rağmen.

Başta CHP olmak üzere Millet İttifakı, HDP’yi şirin göstereceğim diye kendisini feda etti. Yalnız CHP değil, İyi Parti ve Saadet Partisi de HDP’nin oylarını çoğaltmak için ellerinden geleni yaptılar. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP’den en sonunda “Kürt siyasal hareketinin temsilcisi” diye söz eder hale geldi. Saadet Partisi, Ana dilde eğitimi savundu. Bu Parti, İstanbul listesinin başında olan Altan Tan’ın ağzından “Ortadoğu’da halkları ayıran sınırları yok hükmünde kabul edeceğini” açıkladı (Haber 7, A Haber, 1 Haziran 2018). Sözün kısası HDP/PKK, Türkiye tarihinde hiç bu kadar meşrulaştırılmadı.



KÜRT VATANDAŞLARIMIZIN OYLARI

Bütün bunlara rağmen HDP, Güneydoğu bölgesinde hem sayı olarak hem de oran olarak büyük oy kaybına uğradı. Bunun nedeni “Kürt oyları” üzerine yapılan tartışma açısından çok önemlidir.



CHP Yönetimi, Kürt vatandaşlarımızın oylarını almak için HDP’ye benzemeye çalıştı. Dolayısıyla PKK’nın taleplerini savunur bir noktaya geldi.



Vatan Partisi ise, PKK Terör Örgütünün temizlenmesinin Kürt oylarını özgürleştireceği görüşündeydi. Gerçekten de öyle oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölücü terör örgütünü hendeklere gömmesi ve en son Afrin’e girmesi, HDP oylarında önemli düşüşlere neden oldu. Mehmetçik, PKK’ya vurdukça Güneydoğu illerimizde yaşayan halkımız özgürleşmektedir.



VATAN PARTİSİ’NİN GÜNEYDOĞU OYLARINDAKİ ÖNEMLİ YÜKSELİŞİN NEDENİ



Vatan Partisi’nin oyları Güneydoğu illerinde yer yer 14 kata varan yükselişler gösterdi. Şu tablo bize çok şey söylemektedir:





Vatan Partisi oylarındaki bu çarpıcı yükseliş, asker ve polis oyları sayesinde değildir. Yaptığımız araştırmalar sonucunda gördük ki, Vatan Partisi’nin asker ve polis lojmanlarının bulunduğu mahallelerin sandıklarındaki oylarda önemli bir artış bulunmuyor.



OYLARI HUZUR TALEBİ BELİRLEDİ

Güneydoğu bölgesinde AKP, MHP ve Vatan Partisi oylarının artışındaki en önemli etken, bölücü teröre karşı kararlı duruştur.

Güneydoğu’da yaşayan vatandaşlarımız, PKK teröründen kurtulmak, çarşılarında huzur, tarlasını ekip biçmek, merasında hayvanını otlatmak, iş güç sahibi olmak, evine ekmek götürmek istiyor. Oylar da bu taleplere göre yönelmeye başlamıştır.



Vatan Partisi’nin Güneydoğu’daki yükselişi, bir bakıma Solun makus talihinin yenilmesidir. Güneydoğu illerini PKK’ya terk eden Amerika-İsrail güdümlü, Sahte Solcu çizginin geçersiz olduğu ortaya çıkmıştır.