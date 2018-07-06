Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek seçim sonuçlarını değerlendirdi

Vatan Partisi oyları, 2015’te bu yana sayı olarak yükselmiyor. Partinin Türkiye, bölge ve dünya ölçeğindeki siyasal etkisi artıyor, fakat oyları artmıyor.

Vatan Partisi Merkez Komitesi ve Merkez Yürütme Kurulu, bu konuda 30 Haziran ve 1 Temmuz 2018 günleri uzun uzun görüştü. Partimizin program, strateji ve siyasetlerinin doğru olduğu konusunda görüş birliği olduğu söylenebilir. Daha doğrusu görüşler böyle ifade ediliyor. Daha çok çalışma tarzı ve üsluba ilişkin eleştiriler var. Ancak aslında program ve siyasetlerdeki farklı duruşların, üslûp ve tarz bağlamında dile getirildiği de ortadadır.



SİSTEMİN DIŞINDAKİ ÇÖZÜM

Vatan Partisi ve dostları olarak, Vatan Partisi’nin tarihsel görevi ve konumunu anlamak durumundayız.

Vatan Partisi, Türkiye’de 1980 sonrasında kurulmuş olan sistemin dışında, hatta karşısında olan partidir. Vatan Partisi, bu sistemin seçeneğidir; Kemalist Devrimi tamamlama hedefini belirlemiştir ve bu görevin mevzisindedir. Dolayısıyla Vatan Partisi, sistemin yürümediği ve çöktüğü tarihsel süreçte büyük atağını gerçekleştirecek ve Millî Hükümetin merkezinde yer alacaktır. Bu açıdan Vatan Partisi’nin zamanı geliyor.

Çünkü:

| Türkiye, artık Borçlanma Ekonomisiyle devam edemez, üretim ekonomisi önümüzdeki biricik çıkış yoludur.

| Türkiye, Atlantik sistemi içinde artık yaşayamaz, Avrasya içindeki öncü konumunu almak durumundadır.

| Türkiye, ABD ve İsrail tehditlerine bu sistem içinde karşı koyamaz, vatan bütünlüğünü koruyamaz. O nedenle tam bağımsızlık, komşularla işbirliği ve Asya ülkeleriyle dayanışma Türkiye’nin gündemindedir.



ÖNCÜ OYLAR

Şu anda Vatan Partisi’ne verilen oylar, Türkiye’nin önündeki stratejik çözüme yönelen öncü oylardır. Tarihsel çözümü elli yıldan beri bugüne taşıyan oylardır.

Vatan Partisi, sistemin karşısındaki biricik seçenek olduğu için, sistemin ağır baskısı ve kuşatması altındadır. Bundan rahatsızlık duyarak veya korkarak herhangi bir çözüm bulunmuyor.

Vatan Partisi, bu baskılara boyun eğerek veya bu baskıların olmadığı bir ortam tasarlayarak, tarihsel görevini yerine getiremez.



TARİHSEL ÇÖZÜMÜ BUGÜNE TAŞIYAN ÖNCÜ GÖREVİ

Öncü Partinin, yarım yüzyıldır tarihsel çözümü bugünlere taşıması en büyük başarıdır. Tarihe bakarsak, dünyada bütün devrimci çözümlerde bir öncü partinin uzun süreli direncini görürüz. HEPAR Kurucu Başkanı General Osman Pamukoğlu da, Beşiktaş mitingimizde bu önemli gerçeğe işaret etmişti.

Elli yıl öncesini hatırlayalım, bugün Vatan Partisi dışında bir devrimci örgütlenme kalmamıştır. Bu tarihsel süreç, Türkiye’de Millî Demokratik Devrimin öncü görevini Vatan Partisi’nin yapacağına işaret ediyor.

Esas anlaşılması gereken budur. Bunun dışında her açıklama, en sonunda Vatan Partisi’nin devrimci duruşuyla ilgilidir.



SİSTEMİN DİRENCİ

Vatan Partisi, ittifakların dışında kalmıştır, bırakılmıştır. Çünkü sistemin Vatan Partisi’ni dışlaması gerekiyor.

Seçim barajı, devrimci çözümün önünü kapatmak için konmuştur. İşte görülüyor, baraj bir tek Vatan Partisi’nin oylarının önünü kesiyor. Ancak HDP/PKK gibi Atlantik sisteminin partisi, yine sistem partilerinin sırtında Meclise taşınıyor.

Vatan Partisi’ne karşı dünya tarihinde az görülen bir psikolojik harekât yürütülmektedir. Doğaldır, sistem Vatan Partisi’ni etkisiz kılmak zorundadır.

Ancak sistemin direnci kırılacaktır. Elbette kendiliğinden değil, Vatan Partisi’nin öncülüğünde bu millet bu sistemden kurtulmak zorundadır. Sistemin değişmesi, bir yaşam sorunu haline gelmektedir. Bu durumda Vatan Partisi’nin program, strateji ve siyasetlerine sımsıkı sarılması belirleyici önemdedir.

Vatan Partisi’nin sistem partilerine benzeyerek oy alması için üretilen önerilerin hepsi, tarihsel görevden vazgeçmek anlamına gelir. Bu vazgeçiş, büyümeye yönelik bir seçim değil, yok olmayı seçmektir. Vatan Partisi, sistem partilerine benzeyerek büyümez, ama tarihsel görevinden vazgeçer ve Sahte Sol örgütler mezarlığındaki yerini alır.



VATAN PARTİSİ HAKLI ÇIKTI

Bu seçimde Vatan Partisi iki baskı arasında kaldı ve oylarını çoğaltamadı, ancak haklı çıktı.

CHP yönetiminin “HDP’yi Meclise taşıyarak Tayyip Erdoğan’dan kurtulma” stratejisi iflas etti.

Vatan Partisi, ABD’nin güdümündeki bu stratejinin Tayyip Erdoğan’ın imdadına yetiştiğini hep vurguladı ve haklı çıktı. Tayyip Erdoğan Yönetimine ancak millî mevziden son verilebilir. Oraya geliyoruz.

Yaşadığımız süreç, Vatan Partisi’ni doğrulamaya devam edecektir.

Toplum, kendi tecrübesiyle Vatan Partisi’nin doğrularını görecektir ve seçimden sonra büyük bir uyanış var.

En önemlisi Vatan Partisi, Güneydoğu’da Kürt vatandaşlarımız içinde hızla büyüyor.

Muhafazakâr - Milliyetçi seçmenlerde Vatan Partisi’ne büyük bir ilgi ve güven gelişiyor.

Dolayısıyla Vatan Partisi, toplumun bütün sınıfları içinde, ülkemizin bütün bölgelerinde, her partiden vatandaşlarımız arasında kuvvet toplamaya başlamıştır.

Vatan Partisi, bu özelliğiyle milletimizi birleştirme yeteneği olan tek partidir.

Önümüzdeki süreçte kahraman oylar, kitlesel oyları toplayacaktır.

Büyük çözüm, önümüzdedir.

Vatan Partisi, Türkiye’nin önündeki Vatan Bütünlüğünü sağlama ve Üretim Ekonomisine geçiş kararının önderidir.

Vatan Partisi, bu tarihî görevi başarmak için, kimliğini daha da güçlendirecek ve siyasal çizgisinde kararlı olacaktır.