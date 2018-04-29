YSK'nın 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırladığı takvim kapsamında seçim süreci yarın başlıyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırladığı takvim kapsamında seçim süreci yarın başlıyor.

YSK'nin, hazırladığı takvim kapsamında seçimin başlangıcı 30 Nisan 2018 olarak belirlendi.



100 bin imza için tarih 4-9 Mayıs

Takvime göre cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular 1 Mayıs'ta başlayacak, seçmenler tarafından aday gösterilenler için gerekli 100 bin imzanın 4-9 Mayıs tarihlerinde toplanması gerekecek, seçmenler bu süre içinde ilçe seçim kurullarına imza verecek.

Siyasi partiler, cumhurbaşkanı adaylığı başvurularını 5 Mayıs saat 17.00'ye kadar yapabilecek.

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolünün YSK'ye teslim edilmesinin son günü 6 Mayıs olacak.

Seçim propagandalarını 13 Mayıs'ta başlayacak

Cumhurbaşkanı geçici aday listesi 10 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itiraz süresi başlayacak. İtirazlar, 11 Mayıs saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. YSK, itirazları 12 Mayıs'ta karara bağlayacak. 13 Mayıs'ta ise Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve Cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

Siyasi parti genel merkezlerinin seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listeleri, YSK'ye 21 Mayıs'ta en geç saat 17.00'ye kadar verilecek. Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına yapılacak başvurunun son günü de 21 Mayıs olacak.



Seçim takviminin bazı önemli aşamaları

30 Nisan: Seçimin başlangıç tarihi. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanları imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK'ye teslim etmeye başlayacak.

2 Mayıs: Muhtarlık bölgesi askı listeleri saat 08.00'de askıya çıkarılacak. Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri de güncelleştirilmek üzere askıya çıkarılacak. Yurtdışı seçmen kütüğü "www.ysk.gov.tr" adresinde ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. "www.ysk.gov.tr" adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin bir yakını tarafından engelli beyan formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya buraya gönderilmek üzere muhtarlığa başvuruları başlayacak.

3 Mayıs: Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu YSK tarafından reddedilen aday, saat 15.00'e kadar yeniden inceleme talebinde bulunabilecek. Başvurular saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak. Bu adaylar için eksik evraklar da saat 17.00'ye kadar tamamlanabilecek. Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler saat 20.00'ye kadar YSK tarafından ilan edilecek.

4 Mayıs: Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasına saat 08.00'den itibaren başlanacak.

5 Mayıs: Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvurular saat 17.00'de sona erecek.

6 Mayıs: İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK'ye teslim etmelerinin son günü.

7 Mayıs: Siyasi partilerce aday gösterilen cumhurbaşkanı adayları, bilgi ve belge eksiklerini saat 17.00'ye kadar tamamlayacak.

9 Mayıs: Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasının son günü. (Saat 20.00)

10 Mayıs: Cumhurbaşkanı geçici aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak.

11 Mayıs: Cumhurbaşkanı aday listesine itirazlar saat 17.00'ye kadar yapılacak ve itirazların YSK tarafından incelenmesine başlanacak.

12 Mayıs: Muhtarlık bölgesi askı listeleri askıdan indirilecek. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için yapılacak başvurular tamamlanacak. Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazlar YSK'ce karara bağlanacak.

13 Mayıs: Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak. Cumhurbaşkanı seçim propaganda dönemi başlayacak.

14 Mayıs: Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek.

18 Mayıs: İttifak yapan siyasi partiler saat 17.00'ye kadar ittifaktan vazgeçebilecek. İttifaktan vazgeçen siyasi partiler YSK'ce ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere saat 18.00'e kadar bildirilecek.

19 Mayıs: İttifaktan vazgeçen siyasi parti veya partiler, ittifak içerisinde kalan diğer siyasi partilerin ittifak protokolünde yaptıkları değişikliği veya ittifaktan vazgeçtiklerini saat 17.00'ye kadar bildirecek.

20 Mayıs: İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek.

21 Mayıs: Siyasi parti genel merkezleri seçime katılacakları seçim çevrelerine ait listeleri en geç saat 17.00'ye kadar YSK'ye verecek. YSK, siyasi partilerin aday listelerini incelemeye başlayacak. Bağımsız milletvekili adaylığı için de saat 17.00'ye kadar il seçim kurullarına başvuru yapılacak.

22 Mayıs: Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgileri YSK'nin internet sitesinde ilan edilecek.

25 Mayıs: Siyasi partilerin aday listeleri ve bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksikleri tamamlamalarının son günü.

26 Mayıs: Milletvekili geçici aday listeleri YSK'ce Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak.

27 Mayıs: Geçici aday listelerine itirazlar saat 15.00'te sona erecek ve 23.59'a kadar itirazlar karara bağlanacak.

30 Mayıs: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak. Tüm seçim çevreleri ve yurt dışı ile gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı ve dağıtımına başlanacak. YSK'ce milletvekili kesin aday listeleri seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete'ye gönderilecek.

7 Haziran: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

8 Haziran: İl Seçim Kurullarınca miting alanları belirlenecek Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak.

13 Haziran: Başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için ad çekilecek.

14 Haziran: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

17 Haziran: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmene dağıtımı tamamlanacak.

19 Haziran: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

23 Haziran: Seçim propagandası saat 18.00'de sona erecek.

24 Haziran: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. (saat 23.59)



İkinci oylamaya ilişkin takvim

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde 8 Temmuz 2018 pazar günü yapılacak ikinci oylamaya ilişkin seçim takvimi ise şöyle işleyecek:

25 Haziran: İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesinin son günü. (Saat 17.00). İkinci oylama propaganda döneminin başlangıcı.

26 Haziran: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü. (Saat 17.00). İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

28 Haziran: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itiraz YSK'ce karara bağlanacak.

29 Haziran: YSK kesin seçim sonuçlarını ilan edecek.

30 Haziran: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemine başlanacak.

4 Temmuz: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

7 Temmuz: Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.

8 Temmuz: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek.

9 Temmuz: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek.

12 Temmuz: YSK kesin seçim sonuçlarını ilan edecek.