Meclis erken seçim için yarın toplanıyor.
AKP ve MHP'nin ortak imzasıyla erken seçime ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.
19 Nisan’da Anayasa Komisyonunda görüşülecek olan kanun teklifine CHP’nin de evet demesi bekleniyor.
Anayasa Komisyonunda çoğunluğun oyu ile kabul edilmesi beklenen kanun teklifi ardından 20 Nisan saat 14’de Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Genel Kurul’dan geçmesi için 276 milletvekilinin evet oyu vermesi gerekiyor. Teklif, Genel Kurul’da kabul edilmesinin ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacak.
Son olarak seçimlerin 24 Haziran’da yapılmasına ilişkin kanun Resmi Gazete’de yayımlanacak ve gözler Yüksek Seçim Kurulu’na çevrilecek.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.