Erken seçim kararının açıklanmasının ardından gözler seçim takviminin nasıl işleyeceğine çevrildi. Erken seçime ilişkin kanun teklifinin bugün Meclis Anayasa Komisyonu’na gelecek. Teklif, komisyonun ardından Genel Kurul’da onaylandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacak. Ardından dikkatler YSK’da olacak.

Meclis erken seçim için yarın toplanıyor.AKP ve MHP'nin ortak imzasıyla erken seçime ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.19 Nisan’da Anayasa Komisyonunda görüşülecek olan kanun teklifine CHP’nin de evet demesi bekleniyor.Anayasa Komisyonunda çoğunluğun oyu ile kabul edilmesi beklenen kanun teklifi ardından 20 Nisan saat 14’de Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Genel Kurul’dan geçmesi için 276 milletvekilinin evet oyu vermesi gerekiyor. Teklif, Genel Kurul’da kabul edilmesinin ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacak.Son olarak seçimlerin 24 Haziran’da yapılmasına ilişkin kanun Resmi Gazete’de yayımlanacak ve gözler Yüksek Seçim Kurulu’na çevrilecek.