Seçim yasakları kalktı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada 18.30 itibariyle seçim yasaklarının kaldırıldığını belirtti.

Ahmet Yener'in yaptığı açıklama şu şekilde:

- 14 Mayıs 2023'te gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri tüm yurtta sakin şekilde sonuçlanmıştır 16.59 da oy vermeye gelen vatandaşlarımız oy vermeye devam etmiştir Sonuçların tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz Yayın yasağı 18.30 itibariyla yayın yasağı kaldırılmış durumda