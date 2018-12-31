Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik yazdı

Seçime üç ay kaldı. Siyasi partiler birkaç il dışında bütün kozlarını sahaya sürdü. Açıklamalara bakılırsa bayrak, afiş kirliliği fazla olmayacak. Ama gürültü kirliliği için aynı şeyleri söylemek zor.

Büyük illerde seçim ortada. Bu nedenle 31 Mart yaklaştıkça sertlik artacak.

Erdoğan’ın son günlerdeki çıkışları da gerilimin yüksek olacağının göstergesi.



GENEL DURUM

Seçim heyecanı yok.

Bu AKP için de, CHP için de, diğerleri için de geçerli.

Partiler örgütleri harekete geçirmekte zorlanıyor.

Şu anda, dış mücadeleden çok iç mücadele öne çıkmış durumda.

AKP’de Erdoğan’ın katıldığı toplantıda bile yumruklaşmalar oldu.

CHP’de yaşananlar basın önünde.

Rant paylaşımı, ideolojinin üstünde.

Sıradan seçmen ise çaresiz.



EKONOMİ

Seçim ekonomisi tam gaz devam ediyor.

Ekonomik krizin seçimlere olumsuz etkisi önlenmeye çalışılıyor.

Zamların yerini indirimler aldı.

Benzin, Elektrik, doğalgaz, ...

Belli ki seçime kadar böyle.

Ama 31 Mart sonrası iş değişecek.

4 yıl seçim yok.

“Acı reçete” kaçınılmaz görünüyor.

Uluslararası mafyalaşmış finans kuruluşlarına verilen sözler konuşuluyor.

Genel kanı şöyle:

“Kara kış”, bahar ayı 1 Nisan’da başlayacak.



PARTİLERDE DURUM

AKP:

24 Haziran’dan sonra kayıp büyük.

Ekonomik krizin etkisi yüksek.

“Reis” durumu tersine çevirmek için uğraşıyor.

AKP’de moraller bozuk.

Umut değil, umutsuz hakim.

Oyların düşeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Yüzde 35’in altı “tehlike işareti.”

“Kırılma olursa arkası gelir” görüşü hakim.

Özel sohbetlerde sık sık ANAP’ın anılması da bundan.



CHP:

CHP, büyük illeri şimdilik kazasız atlattı.

Mücadele ilçelerde.

Özellikle de İstanbul ve İzmir’de.

Ama fırtına öncesi sessizlik havası hakim.

Muhalifler 31 Mart’ın pususunda.

Şimdiden seçim sonrası planları yapanlar var.



MHP:

MHP, AKP’den alacağını almış görünüyor.

Parti içinde itirazlar konuşuluyor.

Ama kriz yaratacak boyutta değil.

31 Mart sonrasını, AKP’den kayacak oylar belirleyecek.

Taşların oynama riski yüksek.



İYİ PARTİ:

İyi Parti varlık yokluk derdinde.

31 Mart’ta oylar düşerse dağılma süreci hızlanır.

Parti yöneticileri de bunun farkında.

O nedenle, kazanmaktan çok, AKP’nin kaybetmesine göre hesap yapıyor.



VATAN PARTİSİ:

Vatan Partisi ayrı kulvarda. Gündeminde seçimden çok Türkiye var. “Önce Türkiye” ilkesiyle hareket ediyor. “Terörle mücadele, bölge ülkeleriyle işbirliği, üretim ekonomisi ve Avrasya ile dayanışma” peşinde. Seçim oyunlarıyla değil, programla meşgul. Çıkardığı adayların niteliği göze çarpıyor.



İLLER

İstanbul:

Şu anda AKP önde görünüyor.

Ama Bedrettin Dalan hatırlatması yapanlar da var.

Ekonomik krizin sürprize yol açabileceğini düşünenler az değil.

AKP’nin oy deposu ilçelerde “çözülme”den söz ediliyor.

Boyutu tartışmalı.

Kaybedilirse sonrasını kimse konuşmak istemiyor.



Ankara:

Son araştırmalara göre AKP bir iki puan geride.

Zaman ne gösterir bilinmez.

Ankara’ya Kayserili aday ters tepmiş gibi.

MHP seçmeninin desteği”zoraki.”

Her an çözülebilir.



İzmir:

AKP’nin ithal adayı tutmamış.

CHP hala adayını belirlemedi.

Şu anda açık ara önde.

Ama aday işi riske sokabilir.

İzmirlilerin görüşü böyle..!

Daha üç ay var.

Bu hamur çok su çeker!





