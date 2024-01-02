Seçime Katılabilecek Partiler Belli Oldu

Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Yerel Seçimlere katılabilecek partileri açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada 36 partinin aday gösterebileceğini belirtti.

Seçime Katılabilecek Partiler Belli Oldu

Yerel Seçim takvimi başladı. Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart Yerel Seçimlerine katılmaya hak kazanan partileri belirledi.

Kameralar karşısına geçen Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 36 partinin yerel seçimlerde aday gösterebileceğini açıkladı.

Ak Parti, MHP, CHP, İyi Parti ve Vatan Partisi, Gelecek-Saadet Partisi Grubu ve Yeniden Refah Partisi'nin yer aldığı listede Hazine yardımı alan HDP'nin ikizi DEM Parti de Yerel Seçimlerde aday gösterebilecek.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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