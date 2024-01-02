Seçime Katılabilecek Partiler Belli Oldu

Yerel Seçim takvimi başladı. Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart Yerel Seçimlerine katılmaya hak kazanan partileri belirledi.



Kameralar karşısına geçen Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 36 partinin yerel seçimlerde aday gösterebileceğini açıkladı.



Ak Parti, MHP, CHP, İyi Parti ve Vatan Partisi, Gelecek-Saadet Partisi Grubu ve Yeniden Refah Partisi'nin yer aldığı listede Hazine yardımı alan HDP'nin ikizi DEM Parti de Yerel Seçimlerde aday gösterebilecek.



