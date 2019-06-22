banner1005
İki feci kaza: Onlarca yaralı var
İki feci kaza: Onlarca yaralı var
Mensah'tan açıklama
Mensah'tan açıklama
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Seçime saatler kala flaş af ve ceza indirimi açıklaması

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Ceza İndirimi isteyen, mağdur ve samimi aileler; yarın yapılacak seçimlerde Binali Yıldırım beyi destekleyeceklerini ilan etmişler. Doğru olanı yapmışlar, teşekkür ediyorum. İnşallah Binali bey kazanacak ve iki bayram bir arada yaşanacaktır." açıklaması yaptı

Seçime saatler kala flaş af ve ceza indirimi açıklaması

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ceza indirimi konusunda açıklama yaptı.

Enginyurt, şunları aktardı:

"Ceza İndirimi isteyen, mağdur ve samimi aileler; yarın yapılacak seçimlerde Binali Yıldırım beyi destekleyeceklerini ilan etmişler.

Doğru olanı yapmışlar, teşekkür ediyorum. 

İnşallah Binali bey kazanacak ve iki bayram bir arada yaşanacaktır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #mhp #ordu #Cemal Enginyurt #af #genel af #ceza indirimi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.