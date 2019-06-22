Seçime saatler kala flaş af ve ceza indirimi açıklaması

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Ceza İndirimi isteyen, mağdur ve samimi aileler; yarın yapılacak seçimlerde Binali Yıldırım beyi destekleyeceklerini ilan etmişler. Doğru olanı yapmışlar, teşekkür ediyorum. İnşallah Binali bey kazanacak ve iki bayram bir arada yaşanacaktır." açıklaması yaptı

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ceza indirimi konusunda açıklama yaptı.



Enginyurt, şunları aktardı:



"Ceza İndirimi isteyen, mağdur ve samimi aileler; yarın yapılacak seçimlerde Binali Yıldırım beyi destekleyeceklerini ilan etmişler.



Doğru olanı yapmışlar, teşekkür ediyorum.



İnşallah Binali bey kazanacak ve iki bayram bir arada yaşanacaktır."



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