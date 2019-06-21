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Seçime saatler kala son dakika EYT çağrısı

23 Haziran İstanbul seçimine saatler kala Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan kritik sandık ve oy çağrısı geldi. İşte o açıklamalar

Seçime saatler kala son dakika EYT çağrısı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, 23 Haziran İstanbul seçimine saatler kala kritik bir çağrıda bulundu.

Açıklama yapan Özüpak, "Lütfen; söz hakkınız olabi̇lmesi̇ i̇çi̇n oylarınızı geçerli̇ kullanmanızın önemi̇ni̇n altını çi̇zi̇yoruz" dedi.

Gönül Boran Özüpak, şunları belirtti:

"Önemli̇!! Önemli̇!! Sonuna kadar okunuz ve paylaşınız.

#emekli̇li̇kteyaşatakilanlar 
#söz hakkın i̇çi̇n oyunu geçerli̇ kullan

Eyt, devlet eli̇yle anayasal hakkımızın gasp edi̇lmesi̇yle yaratılan mağduri̇yeti̇n adıdır.

Hak, bi̇ri̇leri̇ni̇n i̇hsanı deği̇ldi̇r.
Hak, sadaka deği̇ldi̇r.
Hak, hakedi̇lmi̇şi̇n karşılığıdır.

Hakkın , haklıya i̇adesi̇di̇r talebi̇mi̇z.

Hak ettiğimizi yaş gerekçesi̇yle vermi̇yorlar. Üstüne erken emekli̇li̇k i̇stiyorlar ve bütçe yük söylemleri̇ i̇le mücadelemi̇zi̇ algi yaratıyorlar.

Oysaki̇ ; kazanılmış olan hakkı korumak, sahi̇bi̇ne tesli̇m etmek hukuk devleti olmanin gereği̇di̇r.

Değerli̇ arkadaşlarim, emekli̇ olabi̇lmek, emekli̇ olunca da ki̇mseye muhtaç olmadan i̇nsan onuruna yakişir bi̇r şeki̇lde yaşam sürdürmek , anayasayla güvence altindadir.

Karşılığını ödedi̇ği̇mi̇z emekli̇li̇k hakkımızı i̇stemek anayasal bi̇r haktır.

Anayasal hakkımızı gasp etmeye devam ettikleri̇ sürece ,

Yaklaşan iİstanbul yerel seçi̇mi̇ i̇le bi̇rli̇kte en güzel tepki̇mi̇z, demokratik hakkımızı kullanırken ; sandıkta terci̇hi̇mi̇zi̇ bi̇zi̇ anlayan, bi̇zi̇ di̇nleyen ve yanımızda olanlardan yana kullanmamız olacaktır.

Bi̇zi̇m derdi̇mi̇z geçi̇mle ve önce hakkım di̇yeceği̇z.

Lütfen; söz hakkınız olabi̇lmesi̇ i̇çi̇n oylarınızı geçerli̇ kullanmanızın önemi̇ni̇n altını çi̇zi̇yoruz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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