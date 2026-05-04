Seçimler tamamlandı: HAMAS'ın yeni lideri belli oldu

2024 yılı Ekim ayından bu yana boş olan Siyasi Büro Başkanlığı görevine, hareketin en tecrübeli isimlerinden biri olan Halid Meşal seçildi. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da bu gelişme, hareketin stratejik yönetim hattında yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.

SİNVAR’IN ARDINDAN KOLTUK SAHİBİNİ BULDU

Hamas’ta normal şartlarda her dört yılda bir düzenlenen liderlik seçimleri, 7 Ekim 2023’te başlayan savaş ve İsrail’in örgüt kadrolarına yönelik operasyonları nedeniyle ertelenmişti. Hareketin bir önceki lideri Yahya Sinvar’ın 16 Ekim 2024’te hayatını kaybetmesinin ardından siyasi büro başkanlığı koltuğu boş kalmıştı. Haberde, Gazze ayağındaki seçimlerin tamamlandığı belirtilirken, Batı Şeria ve diaspora kanatlarındaki oylama süreci hakkında detay verilmedi.

BÖLGESEL LİDERLİK YAPILANMASI KORUNDU

Elde edilen bilgilere göre, hareketin bölgesel yönetim şemasında mevcut isimlerle devam edilecek:

Gazze Sorumlusu: Halil el-Hayya

Batı Şeria Sorumlusu: Zaher Cabarin

HALİD MEŞAL: HAREKETİN TECRÜBELİ DİPLOMASİ YÜZÜ

Hamas’ın siyasi büro başkanlığını 1996-2017 yılları arasında yürüten Halid Meşal, örgütün tarihindeki en kritik figürlerden biri olarak kabul ediliyor. 2004 yılında kurucu lider Şeyh Ahmed Yasin ve halefi Abdülaziz Rantisi’nin suikasta uğramasının ardından hareketin en üst siyasi otoritesi haline gelen Meşal, liderliği döneminde örgütün merkezini Ürdün'den Suriye'ye, ardından Katar'a taşıyarak bölgesel diplomaside etkin bir rol oynamıştı.

2017 yılında görevini İsmail Heniyye’ye devretmesine rağmen hareket içindeki nüfuzunu ve dış ilişkilerdeki belirleyici rolünü koruyan Meşal’in yeniden göreve getirilmesi; Hamas’ın özellikle dış dünyayla kuracağı diplomatik köprülerde tecrübe ve denge siyasetine ağırlık vereceği şeklinde yorumlanıyor.