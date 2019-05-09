YSK'nın İstanbul seçimlerini yenilemesinin ardından gözler gerekçeli kararda. Gerekçeli karar henüz açıklanmadı ancak YSK'nın kısa kararına göre seçim iptali, sandık kurullarının teşkilindeki usulsüzlüklerden kaynaklanıyor. CHP ise neden yalnızca büyükşehir seçiminin iptal edildiğini soruyor. İşte Ak Parti'nin iddiaları, CHP'nin yanıtları ve hukukçuların yorumlarıyla YSK kararı.

YSK kararını verdi. Dikkatler gerekçeli karara çevrildi.



Yüksek Seçim Kurulu, kısa kararında "sandık kurulu teşkilinde kanunsuzluk var" dedi. Bu sonuçların da seçime etkili olduğu belirtildi.



Gerekçeli kararın açıklanması beklenirken Ak Parti sosyal medya hesabı Twitter'dan seçimlerin yenilenmesine ilişkin bir video paylaştı.



Paylaşıma göre 123 sandıkta kanunun aradığı 2 konuda usulsüzlük var. Söz konusu sandıklarda sandık kurullarının kamu kontenjanından seçilmediği öne sürüldü. Ayrıca 123 sandığın 22'sinde oy sayım döküm cetvelinin bulunmadığı, 101 sandıktaki çetelede ise imza ve mühür olmadığı belirtildi.



123 sandıktaki toplam oyların 42 bin olduğu ve bu rakamın seçim sonuçlarını doğrudan etkilediği ifade edildi.



CHP'ye göre ise, sandık kurulu teşkilinden kaynaklanan iptal kararı seçmenin iradesini gasp ediyor. Kararın doğru olmadığı görüşünde olan muhalefete göre söz konusu 123 sandıktaki oylar yeniden sayılmalıydı.



Muhalefete göre ayrıca seçime dönük itiraz başvuruları şekil açısından değerlendirmeli. "2 Mart tarihi sandık kurullarının teşkiline dönük başvurunun son tarihi. Bu tarihten sonra yapılan başvuruları YSK incelememeli." diyor muhalefet.



Büyükşehir pusulası ile aynı zarf içinde bulunan ilçe meclisi, ilçe başkanı adayı ve muhtar pusulaları da tartışma konusu. "Büyükşehirle birlikte diğer 3 seçim niye iptal edilmedi?" sorusu gündemde. Hukukçular diğer oyların seçim sonuçlarına etkili olmayabileceğini dile getiriyor.



CHP'nin 24 Haziran seçimlerinin iptaline yönelik talebi de tartışma konusu.



Zira, süre şartının aranmadığı tam kanunsuzluk başvurusunun nedeni de bu. Ancak hukukçulara göre bu noktada tam kanunsuzluk aramak doğru değil.



Sandık kurullarının kamu kontenjanından belirlenmemesi konusunda da "sorumlu kim" tartışması da sürüyor. "Listeleri görme yetkim yok" diyen Ak Parti, ilçe seçim kurullarını suçluyor. 2018 yılında kanunu Ak Parti'nin getirdiği vurgulayan CHP ise hükümeti eleştiriyor. Avukat Erkin Etike ise kanunda boşluk olduğu görüşünde.



Ak Parti sorunun çözülmesi için çalışma başlattı. Buna göre, sandık kurulu listelerinin seçimlerden önce siyasi partilere verilmesi sağlanacak. İlçe seçim kurullarının başkanlığı için “en kıdemli hâkim” kriterinin de değiştirileceği belirtiliyor.



İstanbul seçimleriyle ilgili seçmen listeleri yenilenmesi konusu da tartışılan başlıklar arasında. 18 yaşını 31 Mart'ın ardından doldurmuş seçmenin oy kullanıp kullanamayacağı merak konusu. Son noktayı ise YSK koyacak. Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin 10 Mayıs Cuma günü mesai yapacağı belirtiliyor. Toplantıda seçim takviminin belirlenmesi ve soru işaretlerini giderilmesi bekleniyor.





HABER: ERAY ÇELEBİ

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