Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı başladı! Bilgi kağıdı yanında bulunmayan seçmen oy kullanabilecek mi?

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 1 Aralık 2023'te ilan ettiği seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti sayısı 36 olarak belirlendi. Yenilik Partisi ile Genç Partinin seçimlere katılmayacağını YSK'ye bildirmesi sonrası bu sayı 34'e düştü. Seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri 27 Ocak'ta YSK Başkanlığında yapılan kura çekimiyle belirlenmişti. 20 Şubat'ta da siyasi partiler ve bağımsız adaylar, il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini teslim etmişti.

SEÇMEN BİLGİ KAĞITLARININ DAĞITIMI BAŞLADI!

31 Mart'taki seçimlerde vatandaşların nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıtları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre, bugün itibarıyla seçmen bilgi kağıtlarının döküm ve dağıtımına başlandı.

Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı, 24 Mart Pazar günü tamamlanacak.

SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI OLMAYANLAR OY KULLANABİLECEK Mİ?

Bilgi kağıdı yanında bulunmayan seçmen de oy kullanabilecek. Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet'ten, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması'ndan veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.