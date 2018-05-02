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Seçmen listeleri askıya çıkarıldı: Seçmen sorgulama

24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri için, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı.

Seçmen listeleri askıya çıkarıldı: Seçmen sorgulama

Seçmen kütüğü listeleri bugün sabah 08.30’da muhtarlıklarda askıya çıktı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre; muhtarlık bölgesi askı listeleri 12 Mayıs cumartesi gününe kadar askıda kalacak. Muhtarlıklar hafta sonları da hizmet verecek.

MUHTARLIK VE E-DEVLETTEN SORGULANABİLİYOR

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Muhtarı Cem Çankaya, seçmenleri, kayıtlarını kontrol etmek için son dakikaya kadar beklememeleri konusunda uyardı. Çankaya, seçmen kayıtlarının muhtarlıkların yanı sıra E-Devlet sistemi üzerinden de sorgulanabileceğini söyledi.

Seçmen sorgulama sayfası için tıklayın

ulusal.com.tr

Etiketler; #seçmen listesi #cumhurbaşkanlığı seçimi
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