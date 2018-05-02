Seçmen listeleri askıya çıktı. Türkiye erken seçime giderken seçmenin telaşı da başladı.
Yüksek seçim kurulunun seçim takvimini açıklaması ile birlikte saçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı. Vatandaşlar kontrollerini ve itirazlarını 12 Mayıs’a kadar yapacaklar.
Listelerin askıya çıkması muhtarlıkları da hareketlendirdi. Peki listede adı olmayan vatandaşlar ne yapacak?
Listede adı bulunmayan ya da bilgilerinde yanlışlık olan seçmen 12 Mayıs saat 17:00’ye kadar nüfus müdürlüklerine müracat edebilecek. 12 Mayıs’ta ise listeler mesai bitiminde askıdan indirilecek. Bu süre içerisinde muhtarlıklar hafta sonları da hizmet verecek.
Ancak uzmanlar önemli bir uyarıda bulunuyor. 4 ila 9 Mayıs tarihleri arasında 100 bin imza için ilçe seçim kurullarına yurttaşların başvuracağını hatırlatan uzmanlar vatandaşların 4 Mayıs’a kadar muhtarlıklardaki listeleri kontrol etmesi gerektiğini belirtiyor.
Seçmen kayıtlarının muhtarlıkların yanı sıra E-Devlet ve Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi sitesinden sorgulanabilecek.
HABER: HASRET KAYA
KAMERA: BARIŞ YURTERİ
ulusal.com.tr
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