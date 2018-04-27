Yurt İçi Seçmen Kütüğü'nün güncelleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen genelge Resmi Gazete’de yayımlandı.
Genelgeye göre; Yüksek Seçim Kurulu, 29 Nisan'da vatandaşlarının adres kayıt bilgilerini Merkezi Nüfus İdare Sistemi MERNİS'ten alınacak.
Ardından da listeler 2 Mayıs saat 8'de muhtarlıklarda askıya çıkartılacak. Listeler 12 Mayıs Cumartesi günü ise askıdan indirilecek.
Vatandaşlar bu süre zarfı içinde muhtarlıklardaki listelerden bilgilerini kontrol edecek. Eğer seçmen, listede adını bulamaz veya bilgi yanlışlığına rastlarsa 12 Mayıs günü mesai bitimine kadar itirazda bulunacak ve bilgilerini güncelleyecek. Adres bildirimi için seçmenin üzerine kayıtlı su, elektrik veya internet gibi bir fatura ile ilgili nüfus müdürlüğüne gitmesi gerekiyor.
Vatandaşlar ayrıca, Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi sitesinden de adreslerine ilişkin sorgulama yapabilecek.
HABER: HASRET KAYA - KAMERA: UĞUR MARANGOZ
ulusal.com.tr
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