YSK seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak? seçmen kütükleri askıya çıktı mı? 31 Mart yerel seçimlerinde seçmen kütük listesi ne zaman çıkacak? Seçmen listeleri askıya çıktı mı? Seçmen listeleri nereden öğrenilir? Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? 31 Mart tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimlerde seçmen kütük listleriyle ilgili açıklama YSK'dan geldi. Merakla beklenen seçmen kütük listelerinin ne zaman yayımlanacağı açıklandı.. İşte seçmen listeleriyle ilgili tüm detaylar...

31 Mart seçimlerine geri sayım devam ediyor. Bir yandna partiler seçim hazırlıklarını yaparken diğer taraftan da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimini açıkladı.



YSK'nın seçim takvimine göre, seçmen listeleri 4 Ocak'ta askıya çıkacak.



Açıklanan seçim takvimine göre 31 Mart seçimlerine katılacak siyasi partiler de 2 Ocak tarihinde belirlenecek.



Seçime katılacak olan partilerin aday listelerinin de en geç 19 Şubat'a kadar YSK'ya teslim edilmesi gerekiyor.



YSK'nın açıkladığı seçim takviminde partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenme kurası 27 Ocak tarihinde yapılacak.



Seçmenlerin bilgi kağıtları da 28 Şubat'ta dağıtılmaya başlanacak.



Kesin aday listeleri de seçimden 3 hafta önce, yani 3 Mart'ta açıklanacak.