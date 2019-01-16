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Seçmen listeleri yarın askıdan iniyor

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için askıya çıkan seçmen listeleri, yarın askıdan inecek.

Seçmen listeleri yarın askıdan iniyor

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Mahalli İdareler Seçimleri için askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi listeleriyarın askıdan inecek.

YSK'nin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için hazırladığı seçim takvimine göre, 4 Ocak'ta askıya çıkan seçmen listeleri yarın askıdan inecek.

Seçmenler, yarın saat 17.00'ye kadar listeleri kontrol edebilecek.

Seyyar sandıkların için başvurular da yarın tamamlanacak

Öte yandan, hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanmalarına yönelik yapılacak başvurular da yarın tamamlanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #seçmen listesi
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