Türkiye, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne hazırlanırken, seçmen sorularına YSK'nin "444 9 975" numaralı çağrı merkezini arayarak, yanıt bulabilecek.

Vatandaşlar seçimle ilgili sorularına Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) "444 9 975" numaralı çağrı merkeziniarayarak, yanıt bulabilecek.



Türkiye, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne hazırlanıyor.



Bu kapsamda YSK tarafından vatandaşların seçime ilişkin sorularına yanıt bulabilmesi için 2014'te kurulan çağrı merkezi, 32 kişilik bir ekiple 7 gün 24 saat hizmet veriyor.



Buna göre vatandaşlar yurt içinden "444 9 975" yurt dışından "+90 444 9 975" numaralı çağrı merkezini arayarak, sorularına yanıt bulabiliyor. Bazı ülkelerden arayan vatandaşların numarayı "+90 312" alan kodu ile tuşlaması gerekiyor.



Vatandaşlar çağrı merkezini arayarak, seçmen kaydını sorgulayabiliyor, nerede oy kullanacağı, seçim takvimindeki süreçler ve seçime ilişkin her türlü sorusuna yanıt alabiliyor.



Bu arada, geçen yıl yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında bu hizmetten 94 bin vatandaş yararlandı.



SMS ve e-posta ile 2,5 milyon seçmene ulaşılıyor

Öte yandan, 24 Haziran'da yapılacak seçimler kapsamında YSK'nin internet sitesinden, telefon bilgisi ve elektronik posta adresini sisteme kaydeden yaklaşık 1,5 milyon vatandaşa SMS, 1 milyondan fazla vatandaşa da elektronik posta gönderiliyor.

Mesaj içeriklerinde kişinin nerede oy kullanacağı, hangi belgelerin gerekli olduğu, oy verirken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgiler yer alıyor.

Ayrıca 842 bini yurt içi, 210 bini yurt dışından olmak üzere e-posta adresini sisteme giren 1 milyonun üzerinde vatandaş da elektronik postalarla bilgilendiriliyor. Elektronik postalarda oy kullanımına ilişkin bilgilerin yanı sıra yurt dışındaki vatandaşlara hangi gümrük kapılarında oy kullanılabilecekleri, bulundukları ülkelerde hangi temsilciliklerde, hangi tarihlerde oy verme işlemini gerçekleştirebileceklerine ilişkin bilgiler iletiliyor. Kamu spotları, eğitim filmleri de elektronik postalarda paylaşılan diğer içerikler arasında yer alıyor.

1 milyon 422 bin 856 vatandaş telefon, 1 milyon 52 bin 732 kişi e-posta adresini sisteme kaydederken, ilerleyen süreçte iletişim bilgilerini YSK'nin internet sitesinden sisteme girenler de bu bilgilendirmelerden faydalanabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu, seçime kadar sürecin sağlıklı işleyebilmesi için kendi personelini de SMS ve elektronik postalarla sürekli bilgilendirecek. Bu kapsamda seçim takvimi gün gün personelle paylaşılacak. Bu şekilde personelin bazı iş ve işlemlerde takvimin gerisinde kalmasının önüne geçilecek.

Kurul, oy verme günü sandık kurullarını da aynı yolla bilgilendirecek. Sandık kurullarının yemini, imza, mühür gibi önemli detaylar, vatandaşa oy kullandırılırken dikkat edilmesi gereken hususlar da tek merkezden yönlendirilen SMS'lerle sandık kurulları görevlilerine iletilecek. SMS'ler sandık kurulları için hatırlatıcı nitelik taşıyacak. Sandık kurulları SMS'lerle gelen bilgileri ayrıca YSK'nin sisteminden kontrol edecek.

Yurt içinde 353 bin 850, yurt dışında 3 bin 300 olmak üzere toplam 357 bin 150 adet afiş bastırılarak havaalanı, gümrük kapısı, muhtarlıklar, nüfus müdürlükleri, adliye, hükümet konağı, kaymakamlık ve sandık alanlarına dağıtıldı.

Hazırlanan afiş ve broşürler yurt dışı sivil toplum örgütleri ve engelli sivil toplum örgütleriyle elektronik ortamda paylaşıldı.