Seda Nur Uludağ dosyası yeniden açılıyor! Bin 268 dün sonra gelen büyük umut

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaklaşık 3,5 yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan 21 yaşındaki Seda Nur Uludağ dosyasında, yıllar sonra tüm Türkiye'yi umutlandıran çok kritik bir gelişme yaşandı.

 Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan özel birimin devreye girmesi, bin 268 gündür kızlarından bir iz bekleyen acılı ailenin umutlarını yeniden yeşertti.

SON GÖRÜNTÜSÜ SAHİLDEKİ GÜVENLİK KAMERASINDA

24 Kasım 2022 tarihinde ehliyet kursundaki direksiyon dersine gitmek üzere evinden ayrılan Seda Nur Uludağ'dan bir daha haber alınamadı. Soruşturma kapsamında ilçedeki yüzlerce saatlik kamera kaydını inceleyen ekipler, genç kızın son olarak Koru Mahallesi sahil şeridinde elinde şemsiyeyle tek başına yürüdüğü anları tespit etti. Teknik incelemelerde ise Seda Nur'un cep telefonundan alınan son sinyalin, aynı gün saat 16.00 sıralarında sahilin uç noktası olan Fener Tepesi Poyraz mevkisinden geldiği belirlendi.

KADAVRA KÖPEKLERİ VE DENİZ POLİSİ DE BULAMADI

Kayıp ihbarının hemen ardından Gazipaşa genelinde cumhuriyet başsavcılığı koordinasyonunda adeta bir seferberlik başlatıldı. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), deniz polisi ve özel komando ekipleri karadan, havadan dronlarla ve denizden haftalarca arama faaliyeti yürüttü. Aramalarda hassas burunlu kadavra köpekleri de kullanılmasına rağmen, Poyraz mevkisindeki sarp kayalıklar ve açık denizde genç kıza ait ne bir eşya ne de bir iz bulunabildi.

FAİLİ MEÇHUL DAİRESİ SEDA NUR DOSYASINI AÇIYOR

Yıllardır ilerleme kaydedilemeyen ve tozlu raflara kalkmak üzere olan dosyaya, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı el attı. Toplum vicdanını derinden yaralayan olayları aydınlatmak amacıyla kurulan bu özel birimin, Türkiye genelinde 75 ilde toplam 638 kritik dosyayı sil baştan inceleyeceği açıklandı. Yeniden masaya yatırılacak bu kör dosyaların arasında Seda Nur Uludağ'ın gizemli kaybının da yer alması, olayın arkasında bir cinayet veya kaçırılma şüphesi olup olmadığını uzman ekiplerce yeniden araştırılmasını sağlayacak. Kızlarının bulunması için her kapıyı çalan aile, sis perdesinin artık aralanmasını bekliyor.

