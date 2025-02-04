Seda Sayan’ın bedduası olay oldu! Hakkında soruşturması başlatıldı

Bir televizyon kanalında yayınlanan programına konuk olan kadının, eşi tarafından şiddete maruz kaldığını anlatmasının ardından Sayan’ın, mağdur kadının eşi için “Allah cezasını versin” ifadesini kullandığı öne sürüldü. Bu sözler üzerine hakkında hakaret soruşturması başlatılan Seda Sayan, ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Nurten Altınok’a ifade veren sanatçı, aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu beyan etti.

Sunuculuğunu yaptığı programda mağdur bireylerin hikâyelerini ele aldıklarını belirten Sayan, “Yapımcı firma tarafından program içeriği belirleniyor. Benim herhangi bir müdahalem söz konusu değil. Konuklarımızın mağduriyetlerini dile getirerek kamuoyunun desteğini sağlamak amacındayız” dedi.

Programa katılan kadının, eşi tarafından ağır şiddete uğradığını ve yaşadıklarını detaylarıyla anlattığını belirten Sayan, “Kadın, boşanma sürecinde olduğu eşinin kendisine şiddet uyguladığını, ağır yaralar aldığını anlattı. Ben de gördüğüm mağduriyet karşısında refleks olarak bir beddua etmiş olabilirim. Ancak bu, hakaret niteliğinde değildir” ifadelerini kullandı.

Konuştuğu kişinin eşinin daha önce cezaevinde intihar ettiğini sonradan öğrendiğini belirten Sayan, “Şahsın hayatta olduğunu düşünerek konuşmuştum. Ölen birinin arkasından kötü konuşmak gibi bir niyetim asla olmadı” dedi.

Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlamayan Seda Sayan, açıklama yapması için avukatını yönlendirdi. Sayan’ın avukatı Şeyda Yıldırım ise “Müvekkilim, televizyon programında yaptığı açıklamalarla ilgili ifade verdi, hakkımızı kullandık” dedi. Sanatçı, ardından lüks aracıyla adliyeden ayrıldı.