Kars'ta kaybolduktan 1 hafta sonra cansız bedenine ulaşılan minik Sedanur gözyaşları arasında toprağa verildi. 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandığı iddiaları ise yalanlandı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Tecavüze dair herhangi bir bulgu yok" denildi.

Kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi toprağa verildi.



Erzurum Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Kars Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Sedanur Güzel'in cenazesi, sabah saatlerinde köyüne götürüldü.



Evinin önünde helallik alındıktan sonra küçük kızın naaşı köy mezarlığında dualarla toprağa verildi.



Cenaze evine taziye ziyaretine gidenler arasında tüm Türkiye'nin tanıdığı bir başka acılı anne de vardı.



Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla'nın annesi Aysel Aydemir, Sedanur'un annesi Handan Güzel'in acısını paylaşmak için oradaydı.



Öte yandan küçük kızın otopsisinde tecavüze dair bulguya rastlandığı yönündeki iddialara peş peşe yalanlama geldi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Sedanur ile ilgili tecavüze dair herhangi bir bulgu yoktur" denildi. Kars Cumhuriyet Başsavcısı ise net sonuçların ancak patolojik inceleme sonucu belli olabileceğini söyledi.



Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan Sedanur Güzel kaybolmuştu. Güzel'in cesedi, köyün 1 kilometre uzağında üzeri taşlarla örtülü bulunmuştu.



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