Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, "Sedanur Güzel'in ölü bulunmasına ilişkin Kağızman Sulh Ceza Mahkemesince yayın yasağı kararı alınmıştır." dedi.

Camgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kağızman ilçesi Paslı köyünde Sedanur Güzel'in ölü olarak bulunmasına ilişkin Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, fail ya da faillerin yakalanması için soruşturma başlatıldığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini dile getiren Camgöz, "Sedanur Güzel'in ölü bulunmasına ilişkin Kağızman Sulh Ceza Mahkemesince yayın yasağı kararı alınmıştır." diye konuştu.



Kağızman Sulh Ceza Mahkemesinin yayın yasağına ilişkin kararında şu ifadelere yer verildi:



"Yazılı ve görsel basın ile internet medyasında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilerle ilgili birtakım bilgilerin yayınlandığının müşahade edildiği, bu durumun soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel olduğu göz önüne alındığında, 5189 sayılı yasanın 3/2 maddesindeki koşulların oluştuğu anlaşıldığından, soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel, eleştiri ve sosyal medya ile internet ortamında her türlü haber, röportaj ve benzeri yayınların yapılmasının yasaklanmasına karar verildi."



Ne olmuştu?

Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 gün önce kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi, Paslı köyü yakınlarında üzeri taşlarla örtülü vaziyette bulundu.

Kars Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yaşındaki Sedanur'un ölü bulunduğunu söyledi.



"Ceset, köye bir kilometre uzakta, üzeri taşlarla örtülü vaziyette Kars İl Jandarma JAK timleri tarafından bulundu." ifadesini kullanan Doğan, gerekli inceleme ve otopsi işlemlerine başlanacağını bildirdi.

Sedanur Güzel'in köydeki evlerinin yakınında kaybolduğu anımsatan Doğan, "Sedanur'un cesedi köye yakın bir mesafede, çamlık arazide üzeri taşlarla örtülü şekilde bulundu. Bu olay farklı bir yerde yapılıp ceset buraya getirilmiş de olabilir, olay olduktan sonra hemen aynı yere konulmuş da olabilir. Bu hususta arkadaşlar çalışıyor. Gerekli incelemenin ardından açıklamamızı yapacağız." dedi.

Olaya ilişkin Güzel ailesinin komşusu Ertan B'nin daha önce tutuklandığını hatırlatan Doğan, şu bilgileri paylaştı:

"Tutuklanan kişi daha önceden sabıkası, birtakım cezaları olan ve şüpheli sıfatıyla alınıp tutuklanan kişi. Olay incelendikten sonra tahminimce yeni gelişmeler olabilir. Şu anda onunla ilgili net bir şey yok. Bu kişi daha önceden birtakım suçlardan cezalar almış ve kaçak durumunda, ağabeyinin kimliğiyle dolaşan birisi. Dolayısıyla her halükarda cezası olan birisi olduğu için mecburen tutuklanmak durumundaydı ve tutuklandı. Geçmişi de çok sağlıklı birisi değil. Birtakım suçlara karışmış. Cinsellikle ilgili suçlar da var, adam öldürmeye teşebbüse kadar giden farklı suçları var. Ancak olayın kim tarafından işlendiği ya da nasıl işlendiğiyle ilgili şu an net bir bilgi elimizde yok."