Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra taşlarla örtülü cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in okulunda hüzün var.

Kağızman ilçesi Paslı köyünde Esin Çağdaş İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören ve pazar günü ölü bulunan Sedanur Güzel'in sırasına fotoğrafları bırakıldı.



"Sedanur Güzel, melek yüzlü kızımız kalbimiz hep seninle olacak" yazısının konulduğu sırada hüzünlü anlar yaşandı. Okuldaki tüm öğrenciler, yakalarına Güzel'in fotoğraflarını taktı.



Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sedanur Güzel'in ölümünün kendilerini yasa boğduğunu söyledi.



Güzel'in ailesine başsağlığı dileyen Bayşar, "Bu, insanın yapabileceği bir durum değil, duyduğumuz ilk andan itibaren tüylerimiz diken diken oldu. Bu yaştaki bir çocuğa böyle canice hareketi yapanın benimle aynı duyguları paylaşması, bizim gibi bir insan olması mümkün değil. " dedi.



Bayşar, okulda öğrenim gören öğrencilerin durumdan etkilenmemesi için öğretmenleri görevlendirdiklerini anlatarak, "Çocuklarımızın yanına geldik onların yaşayabileceği birtakım travmaları önlemek maksadıyla ilçe merkezinde görev yapan rehber, psikolojik, danışman öğretmenlerimiz getirdik. İnşallah bu hafta boyunca danışman öğretmenlerimizle birlikte okulumuzda bulunacağız. Çocukların yaşayabileceği sıkıntıları engellemeye çalışacağız." diye konuştu.



"Sedanur için başarılı olacağız"



Öğrencilerin derslerine odaklanmasını isteyen Bayşar, "Öğrencilerimiz okullarına güvenle gelip gitsinler, Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Biz, Sedanur için derslerimize daha çok çalışacağız, daha çok başarılı olacağız. İnşallah devlet yetkilileri kısa zamanda bu insanlık suçunu işleyen kişiyi bulur ve cezasını verir." ifadelerini kullandı.



Okul müdürü Murat Demirci de okulda yaptığı konuşmada, Sedanur'un acı haberini aldıklarını ifade ederek, "Buna 'dur' dememiz lazım. Giden canlar sizin kardeşiniz, akrabanız eşiniz dostunuz. Geleceğimiz olan nesil gitmek üzere. Yarının nesli sizler olacaksınız. Annenizden babanızdan bir şey saklamayın. Yaşadığınız bir sıkıntıyı onlara anlatın." ifadelerini kullandı.



Demirci, öğrencilerin anne ve babalarının sözlerinden çıkmaması tavsiyesinde de bulundu.



Olay



Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan Sedanur Güzel kaybolmuştu. Köylülerle kırsalda yapılan arama çalışmalarından sonuç alamayan aile, durumu jandarmaya bildirmişti. JAK timleri, AFAD ekipleri ve UMKE görevlileri Güzel'in bulunması için arama çalışması başlatmış, aramalar sonucu Güzel'in cesedi, köyün 1 kilometre uzağında üzeri taşlarla vaziyette örtülü bulunmuştu.