Sedat Peker hakkında, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde düzenlenen şehitleri anma programında yaptığı bir konuşmasında "suç işlemeye tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Sedat Peker, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen programda yaptığı bir konuşmada "suç işlemeye tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla yargılanacak.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Peker'in 16 Temmuz 2017'de, Üsküdar'daki Çengelköy Mezarlığında düzenlenen şehitleri anma programına katılan kişilere hitaben bir konuşma yaptığı belirtildi.



Peker'in konuşmasında suç işlemeye tahrik suçunu işlediği iddiasıyla çeşitli suç duyuruları yapıldığı ifade edilen iddianamede, bu kapsamda konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.



İddianamede, Peker'in soruşturma kapsamında alınan ifadesinde, bir kısım medyada cezaevlerinin basılıp FETÖ terör örgütü üyelerinin kurtarılacağı şeklinde paylaşımlar yapıldığını, kendisinin de bu paylaşımları hatırlatarak devlete karşı bir kalkışma başlatıldığı durumda buna karşı tepki göstereceğini ifade ettiğini, devletin yıkılmasına yönelik faaliyetler karşısında vatandaşların ne yapacağına dair bir öngörüde bulunduğunu ve atılı suçlamayı kabul etmediği söylediği aktarıldı.



Sedat Peker'in bu konuşmayı şehitleri anma programı dahilinde ve alenen yaptığı dile getirilen iddianamede, konuşmanın bütünü göz önüne alındığında belirsiz sayıda kişiyi adam öldürme suçunun işlenmesi hususunda alenen tahrik ettiği, yapılan konuşmanın da ifade özgürlüğü kapsamının sınırlarının dışında kaldığı kaydedildi.



İddianamede, bu kapsamda Peker'in, "suç işlemeye tahrik" suçunu işlediği savunularak, 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.



Sanık Sedat Peker'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.