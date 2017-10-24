Sedat Peker'in, adının "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" olduğu iddia edilen topluluğun üyelerini "tehdit" ettiği iddiasıyla hakkında 'tehdit' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlamasıyla dava açılan Sedat Peker ilk kez savunma yaptı.
Milliyet gazetesinin haberine göre, avukatları Turgay Özdoğan ve Kübra Oktay ile Anadolu Adliyesi’ne gelen Peker davanın görüldüğü mahkemeye giderek iddianamedeki suçlamalara karşı savunmasını yaptı.
Peker davanın son duruşmasına sağlık raporu göndererek katılmamıştı.
ZORLA GETİRME KARARI ÇIKMIŞTI
Sedat Peker hakkında zorla getirme kararı çıkarılmıştı.
ulusal.com.tr
Sedat Peker'in, adının "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" olduğu iddia edilen topluluğun üyelerini "tehdit" ettiği iddiasıyla hakkında 'tehdit' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlamasıyla dava açılan Sedat Peker adliyede ifade verdi
Sedat Peker'in, adının "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" olduğu iddia edilen topluluğun üyelerini "tehdit" ettiği iddiasıyla hakkında 'tehdit' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlamasıyla dava açılan Sedat Peker ilk kez savunma yaptı.
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