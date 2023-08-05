Sedat Peker ile zıtlaşan bir isim daha hayatını kaybetti!

Sedat Peker'ün iddialarında yer alan ve uzun süredir aralarında sıkıntı olan Hadi ve Süleyman kardeşler hakkında son dakika gelişmesi oldu.

SEDAT PEKER'İN ZITLAŞTIĞI SÜLEYMAN ÖZIŞIK VEFAT ETTİ!

İnternet Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın kardeşi Süleyman Özışık hayatını kaybetti. Haberi gece yarısı Gazeteci Cem Küçük duyurdu. Kanserle mücadelesine yenik düştü. Cenazesinin nereden kaldırılacağı ise yarın belli olacak.

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