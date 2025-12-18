Sedef’in halıya sarılı cesedi bulunmuştu: Katil zanlısı o an akıl sağlığımı kaybetmiş olmalıyım dedi

Büyükçekmece’de denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler’in öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Yavuz Güngör ve Fırat Baykara, maktulün annesi Gülizar Sezer, ablası Sevda Güler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki anne Gülizar Sezer, kendisine yönelik iddiaları kabul etmediğini belirterek, “Bana atılan iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum. Sanıkların hepsinden şikayetçiyim” dedi. Müşteki abla Sevda Güler ise, kendisinin ve kardeşinin uyuşturucu kullanmadığını söyledi.

“O ANDA AKIL SAĞLIĞIMI KAYBETMİŞ OLMALIYIM”

Tutuklu sanık Yavuz Güngör savunmasında, “Ben hiçbir şey yapmadım. O anda akıl sağlığımı kaybetmiş olmalıyım. Uyandığımda o kadın ölmüştü. Cezaevine tekrar girmemek için böyle bir şey yaptım. Maktule zarar vermek istemedim” ifadelerini kullandı.

“EN ZAYIF HALKA BENİM”

Tutuklu sanık Fırat Baykara ise savunmasında suçlamaları reddederek, “Olayın en başından beri suçsuz olduğum belli. Bu olayda en zayıf halka benim. Ben dosyada adı geçen hiç kimseyle telefon bağlantısı kurmadım. Yavuz bana birisinin öldüğünü söyleseydi asla o eve girmezdim” dedi.

Baykara’nın savunmasının ardından müşteki anne Sezer, sanığa tepki göstererek çocuklarına iftira atılamayacağını söyledi. Taraflar arasında yaşanan gerginlik nedeniyle mahkeme duruşmaya ara verdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDE YER ALAN DETAYLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sedef Güler’in ellerinin koli bandıyla, ayaklarının ise zincir ve dambıl ile bağlandığı, cesedinin halıya sarılarak Mimar Sinan Köprüsü’nden denize atıldığı belirtildi. Halı üzerindeki yıkama etiketi üzerinden yapılan incelemelerde halının, Fırat Baykara tarafından kiralanan eve ait olduğu tespit edildi.

İddianamede, Yavuz Güngör ve Fırat Baykara’nın maktulü öldürdükten sonra cesedi yok etmek için plan yaptıkları, Yiğit Hüseyin Ayvalık’ın ise Güngör’ün yurt dışına kaçmasına yardım ettiği aktarıldı. Sanık Güngör ve Baykara hakkında “nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Ayvalık hakkında ise “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.