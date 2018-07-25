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Sefer kısıtlaması isyan ettirdi

İzmir-Urla arası çalışan dolmuşçular 21 günlük sefer kısıtlamasından şikayetçi. İsyan eden dolmuşçular uygulamayı Ticaret Bakanlığı'na taşıdı. Bakanlık konuyla ilgili inceleme başlattı.

Sefer kısıtlaması isyan ettirdi

21 gün sefer yaptıktan sonra 21 gün çalışmıyorlar.

2013 yılında yürürlüğe giren bu uygulama İzmir-Urla arasında sefer yapan dolmuşçuları isyan ettirdi. 

Kenan Gürtürk'te o dolmuşçulardan biri. Urla Birlik Motorlu Taşıtlar Kooperatifi'nin aldığı kararı Ticaret Bakanlığı'na şikayet etti. 

Gürtürk'ün şikayeti sonrası Bakanlık konuyla ilgili inceleme başlattı. 

İzmir-urla arası tek hat kiralayanlara 21 gün kuralı uygulanırken, diğer hatlarda böyle bir uygulama yok. Hat kiralayamayan Gürtürk'e göre uygulama yasalara aykırı. 

Kooperatif Başkanı Doğan Bektaş ise Gürtürk'ün eleştirilerine tepkili. Uygulamayı savunana Bektaş, “50 bin TL'lik hatlar, bizim politikamız sayesinde 500 bin TL oldu. Ben o arkadaşın malını da kıymetlendirdim aslında" dedi.

Tartışmalı uygulamaya ilişkin son sözü Bakanlık söylecek. Dolmuşçuların şikayeti üzerini görevlendirlen müfettişlerin 3 ay içerisinde incelemeyi tamamlaması bekleniyor. 

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #sefer #izmir #urla
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