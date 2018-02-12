Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Musa Özalkan'ın trafik kazasından dolayı maaşına konan haciz işleminin davacı tarafın talebi üzerine yenilendiği, şehit ailesinin borcu ödeyerek dosyayı kapattığı bildirildi.

Şehit Özalkan'ın Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 2009 yılında iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası nedeniyle maaşına haciz konmasıyla ilgili haberin basında yer almasının ardından davacı tarafın avukatı Emine Gün, gazetecilere açıklama yaparak, söz konusu haciz işleminin 2009'da başlatıldığını anlattı.



Trafik kazasında iki müvekkilinin yararlanmasından kaynaklı maddi manevi tazminat davası açıldığını ve dava sonucunda icra takibi başlatıldığını belirten Gün, şunları kaydetti:



"Şehit olmadan önce maaşına ve aracına haciz konulmuştu. Kendisi dosya borcunu ödeyeceği yönünde bizimle diyalog içerisindeydi fakat bu talihsizlik gerçekleştikten sonrasında ben dosyadan herhangi bir para tahsilatı yapmadım. Haciz işlemlerinin taleplerinin yenilenmesi müvekkilimizle alakalıdır. Aile daha sonra müvekkillerimle görüştü, anlaşarak dosyayı kapattılar. Ben dosyada herhangi bir hesaplattırma da yapmadım. Bu, ailenin talebi üzerine borç ödemek üzerine bir talepti. Arkasından ailesi Yerköy'e gelip icra müdürlüğünden dosyayı çıkarttırıp avukatlar kanalıya dosyayı kapattılar, müvekkillerim imza atıp parasını aldı."



Musa Özalkan şehit olduktan sonra kendisinin icra takibi başlattığı şeklinde konunun anlaşılmasından üzüntü duyduğunu ifade eden Gün, müvekkilleri Serkan ve Züleyha Saçan'ın, şehidin vefatından sonra alacaklarını nasıl tahsil edecekleri yönünde başvurusu üzerine icra işleminin yenilendiğini kaydetti.



Gün, dosya kapsamında daha önce aldığı 18 bin liralık vekalet ücretini de şehit ailesinin istediği bir yere bağışlamak istediğini bildirdi.



Toplantı sonrasında Gün'ün bu ücreti Mehmetçik Vakfına bağışladığı öğrenildi.