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Şehidin parasına haciz talep eden avukat hakkında suç duyurusu

Adalet Bakanlığınca, Musa Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Şehidin parasına haciz talep eden avukat hakkında suç duyurusu

Adalet Bakanlığından, yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Musa Özalkan hakkında haciz işlemi başlatıldığına yönelik haberlerin ardından inceleme gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, incelemelerin ardından Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olduğunu bildiği halde bir gün sonra emekli ikramiyesi ve aracına haciz konulmasını talep ederek, İcra ve İflas Kanunu'nun 53 ile 82/9. maddelerine aykırı davranan Yozgat Barosuna kayıtlı avukat Emine Gün'e ilişkin Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, ilgili icra müdürlüğü çalışanları hakkında da inceleme başlatıldığı ifade edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Şehidin parası #adalet bakanlığı #Musa Özalkan #zeytin dalı harekatı
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