Şehidin var Türkiye! Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu. Şehit Piyade Astsubay Çavuş Buğra Çalgay'ın kaza sonucu şehit düştüğü açıklandı.

Şehidin var Türkiye! Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın kaza sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay askeri araç kazası sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çalgay yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Pençe Kilit Operasyonu # şehit # Milli Savunma Bakanlığı
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